Neymar: "No voy a llorar toda mi vida"

El centrocampista brasileño del París Saint-Germain Neymar respaldó hoy el trabajo de su nuevo entrenador, Thomas Tuchel, al tiempo que aseguró que ha aportado "algo nuevo" al equipo y se mostró confiado de que les llevará lejos en la Liga de Campeones.

"Es cierto que (Tuchel) ha aportado algo nuevo al PSG. Desde nuestra primera conversación el año pasado me di cuenta de que era un ganador, que quería dar lo mejor de sí mismo. Me sentí identificado con él", comentó Neymar en la rueda de prensa previa al segundo duelo de Liga de Campeones que mañana les medirá al Estrella Roja de Belgrado.

"Sabe exactamente dónde quiere llegar. Es una gran experiencia trabajar con él. Espero que nos lleve lo más lejos posible en la Liga de Campeones. Quiero mostrarle de lo que soy capaz", afirmó.

Neymar aseguró que por el momento no está al 100 % de su forma física, porque la temporada no ha hecho más que empezar y que la programación debe conducirle a su mejor momento "en febrero o marzo".

"En ese momento el máximo nivel del fútbol vive sus partidos más importantes", aseguró.

"Cada partido busco lograr mi mejor nivel, cada entrenamiento, tanto a nivel físico como técnico", comentó.

Neymar se mostró encantado de poder ocupar en el PSG el puesto de media punta que no podía tener en Barcelona porque era el del argentino Leo Messi.

"El entrenador ha encontrado el puesto en el que puedo mostrar mejor mi calidad. Me gusta jugar así, animar el juego. Como en Barcelona Messi tenía ese papel mi función era diferente, no era yo quien llevaba al equipo. En el PSG me gusta tener el balón, conducirlo, tocarlo. Estoy contento de jugar en el centro del campo", dijo.