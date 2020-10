Lewandowski, elegido mejor jugador del año en la Champions

Robert Lewandowski ha recibido el premio a mejor jugador del año en la Champions. El delantero polaco ha sido elegido como mejor jugador de la temporada después de haber sido una de las piezas clave en el Bayern de Múnich durante toda la temporada.

El club bávaro ha sido el gran vencedor de la gala llevándose cuatro de los cinco premios individuales que ha entregado la UEFA.

Manuel Neuer, guardameta alemán del Bayern de Múnich, obtuvo el premio al mejor cancerbero de la pasada edición de la Liga de Campeones durante el sorteo de la fase de grupos de la campaña 2020-2021 celebrado en la ciudad suiza de Ginebra.

Neuer, que encajó tan solo ocho goles en once partidos y fue capaz de dejar seis veces su portería imbatida se impuso al esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid) y al costarricense Keylor Navas (Paris Saint-Germain). "Con el tiempo recuperamos las fuerzas y nos dimos cuenta del respeto por el Bayern. Se sintió entre los rivales. Lo más importante fue que mantuvimos la concentración, estuvimos concentrados con un buen espíritu de equipo", indicó acerca del título conseguido por los suyos.

Kimmich se impuso en una categoría monopolizada por integrantes del conjunto bávaro, vigente campeón del torneo, ya que junto a él estuvieron también nominados el canadiense Alphonso Davies y el austríaco David Alaba. "Es increíble. Fue la primera vez que fui campeón y cuando veo las imágenes y los vídeos es increíble. El mejor momento es cuando te alzas con el trofeo", indicó Kimmich, quien sucede al holandés Virgil van Dijk.

De Bruyne, uno de los referentes del equipo que dirige desde el banquillo el español Pep Guardiola y que acabó cayendo en cuartos de final contra el Olympique de Lyon, recibió este reconocimiento durante el sorteo de la fase de grupos de la competición y recoge el testigo del holandés Frenkie De Jong

"Está muy bien recibir este galardón porque en la Champions League jugamos contra los mejores del mundo. Quiero competir contra ellos con mi equipo para ser la mejor versión de mi mismo", afirmó.

