Neto: "No nos podemos quedar con las sensaciones del último partido"

El portero del FC Barcelona Neto ha manifestado este lunes que necesitan ganar con solvencia al Ferencváros húngaro, este martes en el Camp Nou en el estreno en la fase de grupos de la Liga de Campeones, para olvidar las malas sensaciones de la última derrota liguera, contra el Getafe.

"Esperamos un gran debut, un gran resultado, porque es lo que buscamos y necesitamos, venimos trabajando para esto. Es la ilusión del equipo, mañana mostraremos lo que queremos y lo que buscamos", aseguró en rueda de prensa.

Neto reconoció que no pueden quedarse con las malas sensaciones de la derrota en el Coliseum. "A nadie le gusta perder, fue un partido bastante complicado. Tenemos que enfocarnos en mañana, no nos podemos quedar con las sensaciones del último partido, tampoco con las de los primeros. Lo importante es seguir trabajando", aportó.

Además, aún no piensan en LaLiga y en el Clásico del sábado. "Mañana tenemos un partido muy importante, de 'Champions'. Ya llegará el momento de hablar del sábado, la ilusión de todo el equipo está puesta en el equipo de mañana", recalcó.

Un duelo ante un Ferencváros al que "respetan". "Como todos los rivales, nos pueden sorprender. Hay que tener máximo respeto. Hay que dar el máximo, es una grandísima oportunidad para ellos y han pasado a rivales de bastante peso en las eliminatorias y se merecen estar donde están. Les respetamos pero lucharemos por un buen resultado", reiteró.

"Trabajo y doy el máximo para jugar en el Barça y mostrar mis cualidades, luego es el entrenador el que toma las decisiones. Pero yo trabajo para jugar y para hacer lo que me gusta", comentó sobre su titularidad, a la espera de que Marc-André Ter Stegen se recupere y le desafío de nuevo.

También habló sobre Griezmann y de cómo lo está viendo en este comienzo de temporada: "Yo lo veo bien, como siempre, sabemos como es esta profesión, que no siempre salen las cosas como uno espera, pero la temporada es larga y estoy seguro que nos dará mucho".

Por otro lado, no quiso hablar de la negociación entre plantilla y club por la rebaja salarial que la Junta Directiva pide a los jugadores. "Son temas internos, no a discutir aquí. No es momento para enfocarnos en esto. Nosotros estamos capacitados para jugar a fútbol y estamos centrados en el partido de mañana", avisó.

"Si contesto sería incoherente, ya he dicho antes que estamos centrados en mañana. Es un tema interno, personal, cada uno tiene un punto de vista y hay una persona competente para esta situación, yo juego. Habrá personas que deban tomar las decisiones. Yo, nosotros, trabajamos para tener un resultado positivo mañana", reiteró en este sentido.