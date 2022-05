Morientes y Sanchís, recuerdos de una final de Champions en París: entradas robadas y un 'Gran Hermano'

El Partidazo de COPE se desplazó a París este jueves para vivir 48 horas antes la magia de la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool.





Del Tiempo de Opinión participaron dos ex futbolistas que saben lo que es ganar una Champions en el Stade de France, en la capital francesa: Fernando Morientes y Manolo Sanchís. Ambos formaron parte del Real Madrid que ganó la 'octava' frente al Valencia por 3-0.

Manolo Sanchís reconoció disfrutar más de la previa ahora que cuando era jugador: "Aquí uno se da cuenta de que va a ocurrir algo grande. Es una de las finales más abiertas".

El central recuerda ese clima de "ir del avión al hotel y del hotel al campo", quedando el equipo "en un aislamiento dentro de la concentración que te hacía vivir en una falsa tranquilidad". Como ex capitán recuerda muchas reuniones en el hotel, en algunas de las cuales terminó conociendo con periodistas como los que forman parte de El Partidazo de COPE.

Fernando Morientes fue más expresivo: "48 horas antes ya estabas 'cagao'. El día del partido no te entraba la comida y la siesta no se dormía bien". Morientes recordó cómo le robaron cuatro entradas que eran para unos amigos: "Al final, pagaron un 'pastón' en la reventa". Y también se acordó de un juego que hizo la plantilla para animar el ambiente basado en 'Gran Hermano', uno de los concursos de moda: "Había que dar tres, dos y un voto a quien quisiéramos que abandonase el Real Madrid la siguiente temporada, no me acuerdo ni a quién voté... Es posible que a Anelka", bromeó.

¿Quién llega mejor: el Real Madrid o el Liverpool?

Junto a Sanchís y Morientes, participaron de una particular quiniela Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Luis García y Guillén Balagué.

¿Quién tiene mejores jugadores: el Real Madrid o el Liverpool? ¿Qué jugadores de un equipo serían titulares en el otro? ¿Quién tiene mejores futbolistas, puesto por puesto? ¿Klopp o Ancelotti?