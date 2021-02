Mbappé: "Mi renovación con el PSG no depende de un partido"

El atacante francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé aseguró que se siente "muy feliz" por los tres goles que marcó contra el Barcelona, pero señaló que eso no influirá en su decisión sobre la renovación de su contrato con el club galo.

"Sería absurdo tomar una decisión por un partido, mi decisión sobre renovar el contrato es una reflexión a largo plazo, no depende solo de un partido", afirmó en declaraciones a la televisión RMC Sport al término del encuentro de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barça (1-4).

���� "On vouait venir ici et gagner. C'est ce qu'on a fait et avec la manière. Avec ce match c'est magnifique, mais on n'a rien gagné."



�� La réaction de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé contre le Barça, après le carton du PSG au Camp Nou.#FCBPSG#RMCChampions#UCLpic.twitter.com/VePLOsM3GK