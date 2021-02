Mauricio Pochettino: "En el PSG hay tal pasión por la Champions que roza la obsesión"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha manifestado que la "pasión desmedida" que hay en el club parisino por lograr la Liga de Campeones "roza la obsesión" y, tomándolo en positivo, ha asegurado que acuden al Camp Nou con el objetivo claro de olvidar el 6-1 precedente y lograr el triunfo, en la ida de los octavos de final de la competición continental.

"Estamos en ese punto de pasar a obsesión o pasión, no se sabe si es una cosa u otra. Si me refiero a obsesión, es en positivo y es agrandar la pasión. Porque en el club hay una pasión tan grande que casi roza la obsesión por ganar la 'Champions', pero en positivo. Pasión desmedida, para que no se haga negativo", explicó en rueda de prensa.

Pochettino sabe que está ante un partido "especial". "Cuando firmamos con el PSG hace 40 días ya comenzamos a sentir que esta fecha de 'Champions' iba a ser importante, se nota la excitación en todo el club. Es un objetivo obvio para el PSG ganar la 'Champions' y entendemos esa excitación en la gente por ganar estos partidos", reconoció.

Una presión añadida, si cabe, a tener que ganar sin Neymar o Ángel Di María, lesionados. Pero ve preparado al equipo. "Siempre el equipo va a estar preparado para competir. Las condiciones son las que son, las situaciones y la realidad, vamos a competir mañana al máximo para intentar ganar el partido, que es el objetivo", reiteró.

"La historia es la historia, somos un grupo de jugadores diferente", respondió al ser preguntado por el 6-1 de 2017 con el que el Barça remontó un 4-0 de la ida para el PSG. "El pasado no se puede borrar pero tengo que construir un futuro mejor, si cabe. Es la intención siempre, y para la gente y el club es siempre construir algo mejor a lo que pasó. Ese es el objetivo nuestro", aplicó.

Sin Neymar, espera "lo mejor" de Kylian Mbappé, la otra gran estrella parisina. "Siempre espero lo mejor de los mejores jugadores, como Kylian. Estoy muy contento con él, y ausencias como las de Neymar o Di María son importantes pero tenemos un grupo de jugadores deseosos de jugar y quien juegue hará su función para intentar ganar", aseguró, sin confirmar si podrá contar con Marco Verratti, que sale de unas molestias.

En cuanto al Barça, defendió el trabajo de Ronald Koeman. "Llegó esta temporada y siempre se necesita tiempo para implantar una filosofía. El Barcelona, con ocho meses con Koeman, ha ido en constante evolución más allá de los problemas de lesiones o incertidumbres. Es lógico que un cuerpo técnico necesite tiempo cuando llega a un club", señaló.

"Cada momento tiene una dificultad pero tenemos una gran ilusión, ante un gran equipo que también aspira a ganar la 'Champions' y que tiene grandes jugadores y un gran entrenador, al que ya admiraba*como jugador. Esperamos tener una eliminatoria entre dos aspirantes a la 'Champions' y solo uno podrá pasar a la siguiente ronda", concluyó.

Por su parte, el jugador Leandro Paredes comentó que deberá ser algo más defensivo ante la presencia, enfrente, de su compatriota Leo Messi. "Tener a Messi del lado contrario cambia responsabilidad, y hace pensar defensivamente. Pero trataremos que el partido sea de nuestro lado, y que la posesión sea nuestra y no tengamos dificultad", apuntó.

"Las ausencias de Neymar y Di María son importantes pero tenemos un plantel muy amplio con buenos jugadores. No sé si hay favoritos, son dos equipos que juegan bien al fútbol, dos grandes equipos, seguramente la eliminatoria será difícil para los dos y quien haga mejor las cosas, probablemente tendrá mejor resultado. La eliminatoria siempre fue difícil, teniendo enfrente al Barcelona", reconoció.