Conoce todos los detalles de la previa del Manchester City-Real Madrid

A partir de las 21h de este martes rodará el balón en el Etihad Stadium de Manchester en el partido de ida de las semifinales de Champions League. Un estadio que estará lleno, con capacidad para unos 55.000 espectadores y en el que habrá cerca de 2.000 aficionados madridistas. Además, el público 'ctizen' ha preparado un tifo para el inicio del encuentro en el que se podrá leer el mensaje "Blue and white they go. Together we all carry on forever more" cuya traducción sería "Azul y blanco visten. Todos juntos por siempre y más".

También podremos ver el tradicional rodilla a tierra de los clubes ingleses justo antes del pitido incial que indicará el árbitro rumano Kovacs, que será el encargado de dirigir el encuentro.

En cuanto a las vestimentas, el City lucirá su tradicional uniforme con camiseta azul y pantalones y medias blancas, mientras que Ederson vestirá como siempre, es decir, verde al completo. El Real Madrid por tanto no podrá utilizar su primera equipación y vestirá de azul oscuro completo y Courtois lo hará de naranja. El trío arbitral portará la indumentaria típica con camiseta amarilla, pantalones negros y medias amarillas.

El conjunto de Pep Guardiola además cuidará el césped de la mejor manera para que esté en un estado óptimo y ha informado que regará el tapete justo al finalizar el calentamiento de los dos equipos y posteriormente en el descanso.