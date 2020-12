Lopetegui quiere tensión ante el Rennes: "Cuando suena la musiquita de Champions, todos con las orejas tiesas"

Julen Lopetegui quiso hacer ver que el Sevilla FC desea terminar de la mejor manera posible la fase de grupos de la Champions League, en el partido que le enfrenta este martes ante el Stade Rennes, con la clasificación ya en el bolsillo: "Cada partido de Champions, cuando suena esa musiquita todo el mundo tiene que tener las orejas tiesas. Tendremos un rival que quiere terminar bien la fase de clasificación. Tenemos la ilusión de terminar bien", dijo en la rueda de prensa previa este lunes.

Lopetegui no dejó de aludir a las circunstancias extrañas (pandemia, concentración de partidos...) que rodean a la temporada: "Siempre pensamos en el partido siguiente, cuando jugamos cada tres días. Ver que tenemos enfrente al Rennes en Champions, y eso nos genera ilusión y ganas de hacer un buen partido".

Confirmó problemas en Jesús Navas

A Francia "han venido todos los disponibles", y dio dos nombres de futbolistas que parecen arrastrar problemas: "Los que no han venido es porque tenían lesión o no estaban disponibles. Haremos el once que consideremos más interesante para el partido de mañana".

"Hemos perdido a Munir, a Jesús (Navas), esperemos que por poco tiempo, antes perdimos a otros compañeros con lesiones… Esa es la realidad, aunque no siempre se entienda desde fuera. Es el escenario que tenemos este año. Esas circunstancias son las que nos hacen que tengamos que tomar decisiones constantemente. Sin ninguna duda, las rotaciones se han convertido en una obligación. Es una gestión de recursos", finalizó el entrenador del Sevilla.

El partido podrá seguirse este martes en Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño a partir de las 20.30 horas, y la narración de José Manuel Oliva en el Rennes - Sevilla.