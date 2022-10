Lopetegui confirma que ya se ha despedido de los jugadores del Sevilla

Julen Lopetegui aseguró en la entrevista en Movistar+ tras la derrota (1-4) ante el Borussia Dortmund que ya le habían comunicado que dejaría ser entrenador del Sevilla, noticia que se confirmó poco después.

"Agradecimiento a todo el Sevilla, a su gente, a los jugadores que me han regalado tres temporadas maravillosas", apuntó Lopetegui y añadió que tiene un sentimiento de "tristeza y pena por dejar un equipo que quiero mucho que sin ninguna duda estará en mi corazón".

Y sobre esa idea, se reafirmó en la rueda de prensa post partido, una vez ya cesado de su cargo: "Me llena de orgullo llevarme este cariño. La afición es muy exigente y es uno de los activos de este club y eso te hace llegar a tu máximo".

??? Julen Lopetegui: "Han sido tres años espectaculares, históricos". #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2022

Durante la entrevista en Movistar+, Lopetegui explicó la situación vivida durante el encuentro con Monchi cuando el Sánchez Pizjuán se despedía de él: "Son situaciones de emociones, él me trajo aquí. Hemos vivido momentos de alegría y tristeza. Durante el partido hemos intentado poner el foco en el partido y hemos pagado la contundencia de las áreas".

Antes del partido ante el Dortmund no quiso hablar de lo vivido durante los últimos meses y en esta ocasión tampoco ha respondido a pregunta: "Hoy no toca, es un momento de sentimiento de agradecimiento al club por todo lo vivido aquí. No me surge un sentimiento de negativo, solo de tristeza".