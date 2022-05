El Liverpool podrá contar con Fabinho en la final de la Champions League

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, confirmó en rueda de prensa que Fabinho, lesionado en los isquiotibiales, llegará a tiempo para disputar la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. "Va a estar seguro en la final de la Champions", dijo Klopp ante los medios, un día antes de enfrentarse al Chelsea en la final de la FA Cup.

El jugador brasileño sufrió una lesión en el partido del martes ante el Aston Villa y tras realizarse las pertinentes pruebas médicas se le diagnosticó una lesión en los isquiotibiales.

