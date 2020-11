Koke: "¿Soñar con la Champions? De momento esta noche soñaremos con ganar al Bayern"

El centrocampista del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, no le dio demasiada importancia al buen momento que está viviendo porque en el fútbol hay "etapas" y porque "lo más importante" es el equipo, mientras que advirtió que juegan contra el Bayern Múnich y "no sólo contra nombres" por las bajas por lesión y descanso en los de Hansi Flick.

"Al final son etapas. Una va creciendo y teniendo más madurez, pero no me detengo, me detengo en el equipo, que es lo más importante para conseguir los objetivos colectivos y luego los personales. Estoy en un buen estado de forma y con ganas e ilusión de seguir creciendo", comentó Koke en rueda de prensa previa al duelo de este miércoles ante el Bayern.

Después de cumplir la semana pasada cien partidos europeos con la camiseta colchonera, el capitán dejó claro también que sólo piensa "en jugar y que gane el equipo". "Tenemos otra bonita oportunidad de enfrentarnos a un grandísimo equipo y estamos con muchísima ilusión y con ganas de ganarlo. Sólo pienso en ayudar y conseguir los tres puntos que falta nos hacen en Champions", advirtió.

Sobre la falta de eficacia ofensiva pese a generar muchas ocasiones, el internacional no escondió que "al final lo que importa es hacer gol", aunque se juegue "muy bien" y se tenga "la posesión". "Lo bueno es que estamos generando ocasiones, veremos si mañana tenemos la suerte como el otro día y entran los goles", deseó.

"Jugamos contra el Bayern, no sólo contra nombres", replicó sobre si les sería más fácil jugar contra un rival con bajas importantes. "Son un grandísimo equipo y los que menos juegan lo harán con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien para hacerse un hueco en el once. Han dejado gente importante en Múnich, pero juegue quien juegue sólo pensamos a quien nos vamos a enfrentar", añadió.

Para Koke, la victoria pasará principalmente porque "entre la pelota". "Allí hicimos un buen partido, con detalles que tenemos que mejorar y que espero que no ocurran de nuevo para poder ganar. Tenemos que hacer un partido prácticamente perfecto para ganarle por el nivel que está y por la confianza que tienen. Llevan mucho tiempo sin perder y ojalá mañana sea el primer día que pierda", afirmó el madrileño, que recordó que si en el Allianz "entra alguna al principio cambia el partido". "Pero fueron más eficaces y eso marca", aseveró.

Finalmente, el capitán del Atlético explicó que se sienten a gusto en cualquier sistema. "Los jugadores cuando salimos queremos hacerlo lo mejor posible sea un 4-4-2 o un 5-3-2. Estamos a un gran nivel todos y nos estamos encontrando a gusto sea cual sea la forma en la que juguemos", sentenció.