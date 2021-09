Koke: "Tenemos que entrar fuertes a los inicios de los partidos"

El jugador del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha confirmado que se "encuentra bien" después de haber estado para una semana. "Me ha venido un poquito bien para refrescar la cabeza, las piernas y un poco todo para estar a tope con el equipo", ha afirmado. El equipo del Cholo Simeone se enfrenta en la segunda fase de grupos de la Champions League al Milán, un partido "muy importante" para el rojiblanco para "recuperar las sensaciones" fuera de casa.

"Se trata de hacer goles y que no te hagan goles. Eso es lo más importante", ha asegurado Koke, después de emptar a cero en el Wanda Metroplitano contra el Oporto en la jornada 1. "Tenemos que estar fuertes en las dos áreas y entrar fuertes a los inicios de los partidos. Eso es lo que tenemos que mejorar", ha asegurado de cara al duelo ante el Milán.

El capitán, también ha sido preguntado por el estado físico de Antoine Griezmann. El francés, aún no ha visto portería con el Atlético de Madird. Sin embargo, a Koke no le "preocupa" porque "no juega el solo, jugamos todos y esas sensaciones las tenemos que recuperar todos para estar a un mayor nivel".

El Atlético de Madrid es el segundo del grupo B con un punto, empatado con el Oporto que es tercero. Este partido ante el Milán es "clave" para Koke, ya que "todos los partidos son importantes y nuestra mentalidad es jugar cada partido como si fuera el último y como si fuese una final. Nosotros siempre miramos el partido que nos toca y es fundamental que mañana juguemos como si fuera una final porque esa es nuestra mentalidad".