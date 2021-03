Keylor Navas: "Vamos a salir con las mismas ganas o más que en el Camp Nou"

El portero del Paris Saint-Germain Keylor Navas ha asegurado que a pesar de la sólida ventaja conseguida en el partido de ida (1-4) saldrán "con las mismas ganas o un poco más" que entonces en el duelo de este miércoles ante el FC Barcelona, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y ha advertido de que "no" pueden "dar menos" que en el choque del Camp Nou.

"Tenemos claro que para estar en la siguiente fase tenemos que ganar este partido. Vamos a salir con las mismas ganas que en partido anterior, si puede ser un poco más, mejor. Tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia que se presente en el partido, jugar en bloque. Hemos trabajado bien todo este tipo de situaciones y nos sentimos preparados", declaró en rueda de prensa.

Además, ve al equipo "bastante motivado". "Estamos concentrados con lo que viene, con seriedad. Estamos con la motivación al cien por cien para afrontar el partido con la mayor responsabilidad posible", dijo. "Estamos preparados para afrontar este tipo de partidos. Hicimos un muy bien trabajo, y eso nos tiene que servir de margen para saber cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer", manifestó.

"No podemos dar menos de lo que dimos en el partido pasado. Tenemos un gran equipo, con grandes jugadores, y somos inteligentes y sabemos que tenemos un gran rival enfrente, pero confiamos en lo que hemos trabajado y en lo que podemos hacer para ganar", resaltó.

También advirtió que no pueden confiarse en la sólida ventaja de la ida. "Para nosotros no ha cambiado nada, el respeto que le tenemos al Barcelona es el mismo. En ningún momento nos hemos sentido tremendamente superiores, los partidos hay que jugarlos. La mentalidad no tiene que cambiar", señaló.

"Tenemos claro que queremos ganar, y para ganar hay que atacar y llegar a las anotaciones. Nuestra mentalidad es dar a respetar nuestra casa; conocemos nuestro campo y sabemos que nuestras familias y nuestra afición está detrás de nosotros y no podemos dar menos", prosiguió. "Es un privilegio que tenemos y hay que aprovecharlo. Jugar contra el Barcelona es muy motivante. Estoy muy agradecido a Dios por el privilegio que me da y voy a intentar aprovecharlo al máximo", reiteró.

Sobre la baja del brasileño Neymar, el guardameta costarricense recordó que hay futbolistas de sobra para suplir su ausencia. "Todos queremos que el equipo esté completo, pero hay que afrontar la situación. Lo mejor para todos es que él esté al cien por cien. Confiamos en el equipo, son bastantes jugadores los que trabajan y que están esperando una oportunidad", expresó.

Por último, Navas no quiso centrarse exclusivamente en Leo Messi. "El jugador que no esté motivado para un partido como este tiene un problema. Son los partidos que a todos nos gusta jugar. Tienen que intentar hacer su juego, pero nosotros también tenemos jugadores motivadísimos. La motivación, la confianza y el esfuerzo van a ser grandes y vamos a salir a la cancha a intentar evitar todas las circunstancias que ellos puedan tener para sacar provecho", concluyó.