John Benjamin Toshack, en Esports Cope: "El equipo que tiene a Messi debe ser el favorito"

El galés no ha dudado en señalar que el favorito en este duelo es el FC Barcelona “el equipo que tiene Messi debe ser el favorito”. Toshack también ha valorado las declaraciones del entrenador del Liverpool Jurgen Klopp que ha dicho “el Camp Nou no es un templo del fútbol”. Para el exentrenador del Real Madrid siempre fue especial visitar el estadio azulgrana “no sé cuál es la definición de un templo para Kloop. Yo fui al Cam Nou como jugador y como entrenador con el Real Madrid. Es uno de los estadios donde más te gusta jugar y es muy complicado enfrentarte al Barça. El Camp Nou es sin duda uno de los grandes estadios del mundo”. Asegura que no será fácil jugar allí mañana “cuando se vean en el Camp Nou lleno con 90.000 espectadores y enfrentándose a Messi y compañía será complicado”.

Toshack ha destacado como punto débil del Liverpool el estado anímico del equipo inglés “Kloop lleva cuatro años y todavía no han ganado nada. No sé si esto es una motivación o quizás una presión añadida”.

Además el Liverpool todavía está compitiendo la Liga “hay mucha ansiedad en Liverpool por ganar la Liga pero tienen el problema del Manchester City que va como una moto. Se tienen que olvidar por unos días de la Liga para pensar en la Champions. La asignatura pendiente del Liverpool es ganar la Liga. Hace 30 años que no lo consigue. Yo jugué en los años 70 y ganamos 4 ligas”.

Toshack destaca el elenco de estrellas que van a enfrentarse y espera un gran espectáculo “hay jugadores con los que sabes que vas a ganar partidos, como Cruyff en mi época. El Liverpool tiene a Salah, a Mané y a Van Dijk, un gran líder. El Barça a Messi, Suárez y los otros. No nos vamos a aburrir con estos dos partidos”. El galés asegura que “Salah es el Keegan de 2019”.

El técnico explica a su manera como en aquella época, la Premier era el título más importante “en mis años la Liga era el pan y la mantequilla de cada día. La Champions era la nata”. Y recuerda los grandes enfrentamientos entre su Liverpool y el Barça “yo jugué contra Cruyff, Charly, Mora, Asensi, De la Cruz. Recuerdo a Migueli, todavía tengo la herida en mi pierna. Espero ver otro gran duelo entre el Barça y el Liverpool”.

Sobre el hecho de jugar la vuelta fuera de casa, Toshack cree que no será decisivo “yo les decía a mis equipos que olvidasen el valor doble de los goles fuera de casa porque provoca trampas en la cabeza. Lo mejor es salir a jugar. Una eliminatoria como esta se decide por detalles y da igual quién juegue en casa o fuera”.