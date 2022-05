Florentino Pérez se reencuentra con Ceferin y le regala una maqueta del nuevo Bernabéu

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se reencontró con el máximo mandatario de la UEFA, Aleksander Ceferin, en la cena previa a la final de la Liga de Campeones organizada por UEFA en el museo del Louvre, tras el desencuentro entre ambos por la creación de la Superliga, en un evento al que no acudió Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG.

La cena en vísperas de la final entre Liverpool y Real Madrid en Saint Denis provocó el reencuentro de Florentino Pérez, aclamado a su llegada al lugar del evento, con Ceferin. No hubo reencuentro a las puertas del Louvre ante las cámaras, pero ambos se sentaron en la misma mesa en la cena, después de los ataques y las denuncias de Ceferin al presidente madridista en su contundente respuesta cuando se creó la Superliga.

El encuentro entre ambos fue cordial, aunque algo frío, han compartido mesa presidencial y la mayor parte del tiempo de conversación ha sido Kylian Mbappé, pero también se ha tratado la Superliga. Al final ambos posaron para la fotografía oficial y Florentino Pérez regaló a su homólogo de la UEFA una maqueta del nuevo estadio Santiago Bernabéu.

? ? A fantastic night in the city of light! It was our pleasure to host the finalists of the greatest football competition in the world at the @ChampionsLeague celebration party in Paris.



?? @LFC X @realmadrid X #UCLfinalpic.twitter.com/z3ouRW0odZ