Salzburgo y Krasnodar se acercan a la fase de grupos

El Salzburgo dio un paso de gigante para disputar por segundo año consecutivo la fase de grupos de la Liga de Campeones al vencer este martes por 1-2 en su visita al Maccabi de Tel-Aviv.



Si el Salzburgo hizo valer su mayor experiencia continental sobre el Maccabi, el Krasnodar ruso se acercó a la posibilidad de disputar por primera vez la fase de grupos de la máxima competición continental al derrotar este martes por 2-1 al PAOK griego.

Un triunfo que tuvo un nombre propio, el del internacional francés Remy Cabella, que provocó a los 39 minutos el penalti que permitió al conjunto ruso igualar la contienda y firmó en el 70 el tanto de la victoria local, al remachar a la red un balón suelto en el área.



El Slavia deberá mejorar notablemente su actuación con relación al partido de ida, en el que los checos no pudieron pasar del empate (0-0) ante el Midtjylland danés.





