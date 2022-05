Modric, sobre Mbappé, en COPE: "El Real Madrid seguirá en lo más alto, está por encima de cualquier jugador"

AUDIO: ENTREVISTA A LUKA MODRIC EN EL PARTIDAZO DE COPE

VÍDEO: ENTREVISTA A LUKA MODRIC EN EL PARTIDAZO DE COPE

Luka Modric elige a los lanzadores de una hipótetica tanda de penaltis en la final de la Champions El croata ha estado con Juanma Castaño este martes a cuatro días de disputar la final en París ante el Liverpool. 24 may 2022





Eres el último que sale del vestuario, ¿Por qué tardas tanto en salir del vestuario? ¿Qué haces ahí dentro?: “A mí me gusta tomar las cosas muy tranquilo, sin prisas hacer mis cosas. Masaje, gimnasio después del entrenamiento, baño turco, agua fría...”

¿Todos los días haces esto?: “Claro (se ríe)”

Claro, por eso duras tanto: “Hay que cuidarse bien (se ríe)”

Claro, claro. ¡Ah! Pues dime la receta que yo quiero estar bien, también: “La receta...”

¿Es secreta?: “Es secreta. Claro, claro (se ríe). No es para todos”

Ah vale, vale ¿Masaje todos los días?: “No, no. Masajes en los dolores”

Ah vale, si duele algo se mete mano: “Claro, porque relajas demasiado musculatura y no es bueno”

¿Sauna todos los días?: “No, no.”

¿Baño turco?: "Baño turco 2-3 veces a la semana"

¿Y luego qué haces?: “Agua fría”

¿Agua fría también?: “También, también.”

¿De cintura para abajo agua fría?: “Sí, de cintura para abajo. Algunos se meten enteros y a mi no me gusta (se ríe)”

No, si el problema está en la cintura: “Sí (Se ríe). No, no, no. A mi está bien ahí”

Bueno, ¿cómo estás, Luka?: “Bien, todo bien”

¿Bien?: “Todo bien gracias a Dios”

¿Todo en orden? ¿Te duele algo de cara a la final?: “No, no. Todo en orden. Muchas ganas para la final y nada”

¿Te pones nervioso en semanas como esta o eres un tipo tranquilo como acabas de decir que eres dentro del vestuario?: “No, me pongo nervioso cuando tengo que hablar con periodistas (se ríe). Ahí me pongo nervioso”

¿De verdad? No... ¿Ahora estás nervioso?: “Un poquito. No me gusta, no me gusta”

¿Por qué? Pero si nos llevamos bien: “No, no, no. Nos llevamos bien, pero no me gusta hablar mucho”

Bueno, pues hagámoslo fácil: “Eso, eso.”

El 'no' de Mbappé al Real Madrid

Hombre, habrá que preguntarte por Mbappé también, que te lo tendrás aprendido eso. Lo que me vas a decir de Mbappé te lo traes pensado ya ¿no?: “No, no, no"

¿No?: “No, porque no creo que haya que hablar de este tema. Hay una cosa más importante que es una final y ya está. Hay que cerrarlo y no hablar más de esto porque no importa.

¿Estáis dolidos?: “No”

¿No?: “No, no, porque...”

¿Sorprendidos?: “No, porque no sabíamos nada. No tenía ninguna expectación. Se hablaba mucho de esto, durante un año, pero nosotros no sabíamos nada; si iba a pasar o no, y por eso hay que cerrar ese tema y no hablar más de eso. Tenemos la final de la Champions que es lo más importante de todo. El Real Madrid va a seguir en lo más alto, por encima de cualquier jugador, de cualquier cosa, y no hay que dar más vueltas. Yo creo que tenemos muy buen equipo, muchos jugadores que pueden crecer mucho, que han hecho gran temporada y a lo mejor valorar lo que tenemos aquí. Jugadores que a lo mejor algunos se convierten en grandes estrellas en el futuro”





¿Quién? ¿Quién puede ser el Mbappé del Madrid?: “Puede ser Vinicius. Puede ser Rodrygo. Tenemos a Camavinga y Valverde, que son jóvenes, que lo han hecho muy muy bien esta temporada, y no solo esta, también temporadas atrás. Y hemos ganado Supercopa, y hemos ganado Liga de una manera muy buena, y por eso hay que valorar lo que este equipo ha hecho y yo creo que puede seguir creciendo”

Déjame cerrar este asunto con dos cosas. Ayer él dijo que el sueño del Madrid todavía continúa, ¿tú crees que es posible que todavía en el futuro se puede vincular el nombre de Kylian al Madrid o te parece que deja una herida importante?: (Se ríe) “No sé, no sé qué decirte de este tema. De verdad, no hay que hablar más de esto. Lo que va a pasar en el futuro nadie lo sabe, nosotros tenemos que estar en el presente, pensar en lo que tenemos por delante y ya está. Lo que va a pasar en el futuro nadie lo sabe”

¿Influiría en algo en el partido, en la final? ¿Tenéis rabia o nada?: “Claro que no, claro que no”

Nada, ¿no?: “Nosotros estamos concentrados en la final, en hacerlo bien. Y ojalá que podamos traer otra copa a Madrid, que sería impresionante. Eso es lo que nos importa, cosas alrededor a nosotros no, a jugadores no, eso es más vuestro”

De las que has jugado, esta todavía no la has jugado.. ¿Es a priori la más difícil o no?: “No. Cada final es difícil, no hay finales fáciles. En estas últimas cuatro que hemos jugado cada final era difícil. Cuando ves cómo hemos ganado, al Atlético dos veces, Juve y Liverpool, no ha sido fácil, no ha sido fácil, por eso tampoco va a ser esta final. El camino que hemos recorrido para llegar a esta final puede ser que ha sido el más difícil desde que estoy aquí...

¿Y el mejor, también?: “Yo creo que el mejor, también. Sí, sí. Sin ninguna duda. La manera en la que hemos jugado, las remontadas, el ambiente en el Bernabéu... es el mejor. Creo que es muy difícil comparar, pero ha sido algo mágico, algo impresionante lo de este año”

Igual vosotros, y el madridismo, preferís un partido más controlado desde el principio, ¿no?: “Claro. Eso nos gustaría a todos, pero eso es un plus. Sabemos que podemos encontrar la salida en cualquier situación, que tenemos carácter, ganas, que no nos rendimos y que creemos hasta el final. Claro que todos querríamos ir ganando desde el principio, pero en los partidos pasan muchas cosas y es imposible saber qué va a pasar”

Tienes clara la alineación, ¿no?: “Esa es pregunta para el míster. Yo no soy el entrenador para decir quién va a jugar”

Casemiro, Kroos y Modric; seguro. ¿No?: “Vamos a ver, vamos a ver. Lo importante es que todos están preparados porque vamos a necesitar a todos, como en las eliminatorias anteriores. Tanto los que salen desde el principio, como los que salen desde el banquillo. Todos tienen que dar el máximo”

¿Has visto al Liverpool este fin de semana?: “No. Sé que perdió la Liga, pero no vi el partido”

A vosotros que lleváis unos cuantos partidos jugando sin la necesidad de tener que ganar algo; ¿crees que os puede venir mal este descanso? ¿os puede venir bien? ¿cómo lo ves?: “Para un partido así, se olvida todo. Esto da igual. Una final es otra cosa”

¿Llegas mejor que en otras finales? ¿Te notas más descansado?: “Llego bien, como en las otras finales. Con muchas ganas, con mucha confianza y esperando que llegue el partido. Lo peor es esperar estos días”

¿Qué haces el día antes de la final?: “Nada. En la habitación viendo películas o series, descansando y poco más. Y el día de la final igual duermo un poquito por la tarde”

¿Duermes por la tarde?: “Sí, un poquito. Un poquito. Porqué no”

Habrá gente que no pueda...: “Seguro que hay algunos”

¿Hay alguien especialmente nervioso en la plantilla?: “No, no, no. Cada uno está en su mundo, se prepara como siempre y ya está”

¿Tienes pensada una celebración especial por si ganas otra Champions?: “No, no. Ninguna. Eso lo veremos después. Ojalá podamos ganar otra copa. Será la quinta final en 10 años para mí y para otros compañeros. Es algo impresionante. Para otros es su primera final y tienen que disfrutarlo, vivirlo al máximo y darlo todo en el campo”

Oye una cosa, es el último día de Gareth en el club, tú eres su amigo, ¿puedes explicarnos que ha ocurrido con él en esta última temporada? ¿Por qué este adiós de un jugador que fue tan importante en otras temporadas?: “No sé qué decirte ahí, lo mejor es que le perguntes a Gareth qué pasó. Yo siempre digo que Gareth fue muy importante para este club, para este equipo. Ha hecho cosas grandes y eso no se puede olvidar y es una pena que el último año no ha sido lo mejor para él y para el club”

Pero has tratado de hablar con él, de ayudarle o de animarle o no sé... Darle algún consejo...: “No, no. Eso es cosa suya y no he hablado mucho con él de este tema”.

Su renovación por el Real Madrid

Oye, ¿tú has renovado ya?: "No."

¿Cuándo renuevas?: "Espero pronto”.

Hombre pronto no, que se acaba ya la temporada, quiero decir, antes de agosto tiene que ser (risas): “Sí, espero que sea, pero todavía no”

¿Ya tenéis acuerdo?: “No, estamos hablando el club y yo, pero tenemos buena relación...”

¡No hagas lo de Mbappé!: “Yo no. Yo no lo hago, seguro. Pero que el club me lo haga a mí (bromea). No, estoy bromeando. Tenemos mucha confianza entre nosotros, nos llevamos muy bien y va a pasar lo que tiene que pasar. Pero ahora es la final y eso es lo más importante. No quiero pensar en otra cosa.





Pero, ¿tú quieres cerrar aquí tu carrera o tienes en tu cabeza eso de Estados Unidos?: “Yo he dicho muchas veces que quiero acabar mi carrera en el Real Madrid. Me siento bien, pero no pienso mucho en el futuro, estoy centrado en el presente, quiero disfrutar de lo que hago e ir poco a poco viendo en qué nivel estoy. Si puedo seguir en este nivel... Porque en el Real Madrid tienes que estar en un nivel muy alto. Si me siento fuerte, me gustaría seguir aquí y ojalá que en unos años pueda terminar mi carrera aquí”

¿En unos años eh?: “Es lo que digo, pero no me he puesto ningún límite de años. Va a ser uno, dos o tres, no lo sé”

¿Vas a llegar a los cuarenta?: “No sé, te lo digo otra vez, prefiero ir paso a paso y ver cómo me siento”

Cuando termines tu carrera, ¿qué quieres hacer? ¿Seguir viviendo en España?: “Me gustaría quedarme en España, estoy muy feliz aquí en Madrid. Mi familia también está muy feliz en Madrid. Me siento querido por la afición”.

¿Por qué crees que caes tan bien a la gente? Todo el mundo habla bien de ti, no te pitan en ningún campo. ¿Te han pitado alguna vez?

“Sí, seguro que sí”

Pero no lo tienes claro...: “No sé. Seguro que sí, pero me acuerdo más de los aplausos (risas).

Pero todo el mundo te quiere, todo el mundo habla bien de ti: “Es bonito escuchar eso... Que la gente habla bien de ti. No voy a mentir y decir que me da igual”.

Es que casi no te recuerdo discutiendo con un rival en el campo: “A veces pasa, a veces pasa, eso es parte del fútbol. Eso se queda en el campo y luego se olvida todo. Como te he dicho esto hay que preguntárselo a los otros.

No te de vergüenza, te veo un poco tímido con estas cosas: “Hombre un poco sí, hablar sobre mí...”

Seguramente sea porque eres buena persona. Un buen tío, un tío normal: “Espero que sí. Si la gente piensa eso de mí es algo increíble. Al final todo lo que he hecho en el fútbol es bueno, pero que te recuerden como buena persona es muy importante”.

Sin duda. Luego es que pasáis a ser personas normales: “Claro, claro. Luego solo quedas tú como persona y eso es muy importante. Me alegro de que la gente tenga esta impresión de mí”.

¿Quién es tu mejor amigo en el vestuario ahora mismo?: “¿Mi mejor amigo? Hay algunos con los que me llevo muy bien como Lucas Vázquez, Nacho, David Alaba. Este último ha venido hace un año, pero es un tío espectacular, una persona increíble. Marcelo, que no me iolvido de él, que llevamos diez años juntos. Así que si tengo que elegir uno solo, es Marcelo.

El sábado es un día especial para él también ¿no?: “Seguro. Y no solo para él, para todos. Y como te he dicho, ojalá podamos traer la copa, sería algo increíble”.

Oye, he estado viendo el entrenamiento de hoy. ¿Tú a los compañeros les dices cómo hay que golpear el balón con el exterior, hacer tu toque mágico?: “No, no. Nada. Ellos intentan hacerlo, pero a algunos les sale y a otros no... (risas)”.

Pero tú no les dices cómo hacerlo (risas): “Eso lo tienes o no lo tienes”

¿Y tú lo tienes?: “Parece que sí. Madre mía, vaya pregunta... (risas). Te estás poniendo rojo, bueno no se ve que no es tele.

No, no. Te estamos grabando (risas) ¿No has visto la cámara hasta ahora?: “No” (risas)

No quiero jubilarte, pero esta mañana le han preguntado a Ancelotti a quién de vosotros ve como entrenador en el futuro. Ha dicho Casemiro, Kroos, Nacho, no sé si Modric... ¿por qué no sabe Carletto si Luka quiere ser entrenador en el futuro?: “No sé. No lo sé ni yo. Vamos a ver que pasa en el futuro porque todavía estoy pensando el fútbol. Quiero seguir jugando más y no me preocupa que voy a hacer después”

Su relación con Ancelotti

¿Cómo serías? ¿Como Ancelotti, como Zidane, como Mourinho?: “No lo sé, de verdad, porque no estoy pensando en eso. Estoy concentrado en el fútbol, en mi carrera futbolística ahora. Luego cuando termine vamos a ver”

Tuviste una relación especial con Zidane, la tienes con Ancelotti... ¿Qué nos puedes contar de él? Ha dicho que ha sido un año fantátsico con buen ambiente y sin ningún lío en el vestuario. ¿Qué destacarías de Carlo?: “Es un entrenador TOP. Uno de los mejores en la historia de este deporte. Lo que más destacaría de él es su persona. Su forma de ser, su humildad, su manera de tratar a la gente; como cuida a los jugadores, como habla con ellos... Eso es lo mejor de Carlo. Y claro que si tenemos este buen ambiente es parte gracias a él. Y también que esta temporada ha sido muy buena hasta ahora. Ojalá termine de la mejor manera posible, y será gracias a él. Porque con su forma de ser ha convencido a los jugadores para que seamos más grupo. Somos un grupo de verdad. Con mucha humildad. Un grupo en el que nos ayudamos los unos a los otros y esto es gracias a Carlo”

Mirando al futuro, no viene Mbappé pero aquí hay jugadores que han dado la talla. Están en crecimiento Vinicius y Rodrygo, con el que tienes una gran amistad. Ha habido muchos jugadores que han jugado de falso nueve esta temporada, entre ellos tú. Tú crees que el Madrid tiene que fichar un 9 este verano?: “Esa es una pregunta para el Míster, para el club... gente que decide esto. Pero como has dicho bien ha habido jugadores que han hecho muy bien y que están en proceso de crecimiento, que tienen mucho futuro por delante. Como Vinicius, como Rodry... si hablamos jugadores de arriba, pero también Camavinga, Fede Valverde, que podemos decir que ya es titular en este equipo, por eso yo creo que a pesar de todo el club tiene un futuro muy bueno por delante. Hay que seguir así y ojalá que en el futuro traigamos muchas alegrías a nuestros aficionados.”

Voy a terminar. Ha dicho Ancelotti hoy en la rueda de prensa que ha habido finales en las que le costaba cinco jugadores que quisieran lanzar penaltis en una tanda de penaltis. Nos ponemos en el caso hipotético de que haya penaltis en la final, ¿tú lanzas?: “Sí

Quiero que me digas los otros cuatro que te gustaría que lanzaran desde el punto de penalti: “¿De verdad tengo que decirlo?”

Yo creo que deberías. Porque hemos esperando muchos meses por ti para esta entrevista. Deberías decirme esos cuatro: “Benzema, Kroos, Lucas Vázquez, como ha hecho muy bien en la final contra el Atlético. Casemiro puede tirar bien, Fede también. Hay muchos que pueden tirar bien. Si quieres que siga diciendo más... Alaba”

No metes a Vinicius en ninguno, ¿eh?: “No, no. Rodry también, Vini... No voy por orden (risas)”

Que tengas mucha suerte. Gracias por estar con nosotros en el Partidazo. No cambies nunca: “Muchas gracias, ha sido un placer”