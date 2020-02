DIRECTO | Real Madrid - Manchester City; Kroos, Bale y Agüero, suplentes

ESCUCHA EN TIEMPO DE JUEGO EL REAL MADRID - MANCHESTER CITY

YOUTUBE

Once del Manchester City:

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



�� #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw