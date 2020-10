DIRECTO | Real Madrid 0 - 0 Shakhtar; Courtois salva el gol de Marlos

ESCUCHA AQUÍ LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL REAL MADRID - SHAKHTAR

13'. Pase en largo a la espalda de Militao, que estaba en campo contrario, para Marlos que se queda solo delante de Courtois, pero remata muy flojo. Salvó el mano a mano el belga.

Paco González: "Ya lo dijo Álvaro Cervera. Cuando el Real Madrid hace posiciones largas al final se quedan atrás solo dos defensas y es el momento de robar y tirar contragolpes".

11'. Error de Modric que pierde el balón en el centro del campo. Montan la contra los ucranianos, pero la jugada acaba sin peligro porque Tete se cerró contra la línea de fondo y se quedó sin opciones.

8'. Llega la primera amarilla del partido. Es para el lateral izquierdo del Shakhtar Korniienko, que fue con los tacos al tobillo de Mendy.

7'. Dura entrada de Dentinho sobre su compatriota Casemiro. Hasta 13 brasileños tienen los ucranianos en la plantilla.

4'. Otra del mallorquín que salva con la pierna Trubin. Está enchufado el Real Madrid.

3'. Disparo de Asensio desde el pico derecho del área que tapona la defensa ucraniana. Primer acercamiento del Real Madrid.

Poli Rincón: "Lo de Mendy en la derecha no lo entiendo".

Manolo Lama: "No sé si es una prueba de cara al Camp Nou. El otro día no le gustó Nacho".

Maldini: "Que Modric sea titular hoy me huele a que no va a serlo en el Camp Nou".

COMIENZA EL PARTIDO. Pondrá el balón en juego el Shakhtar. Va a ser el primer partido de Champions League en el Alfredo Di Stéfano.

Luka Jovic va a ser titular por tercera vez esta temporada. El serbio ya salió de inicio en las victorias del Real Madrid ante el Betis y el Valladolid, pero compartiendo ataque junto a Benzema. Esta vez lo hará en solitario en busca de su primer gol de la campaña.

Once del Real Madrid: Arranca la fase de grupos para el conjunto de Zinedine Zidane con rotaciones después del tropiezo liguero ante el Cádiz. El técnico francés da descanso a Benzema, que lo había jugado todo. Además, Militao entra en lugar del lesionado Ramos en el centro de la zaga y Mendy hará de lateral derecho. El nueve será Luka Jovic.

Once del Shakhtar: Este es el once de los ucranianos, como siempre con muchos brasileños en la plantilla algo habitual en el Shakhtar en los últimos tiempos.

⚒�� Our team for the @ChampionsLeague season opener #RealMadridShakhtar ��



Follow the super clash online: https://t.co/HC62AO3LKf.#UCLpic.twitter.com/MosQLFF1x8