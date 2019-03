Cristiano Ronaldo: "Dejé un gran club que me dio mucho cariño, personas, amigos, pero no echo de menos España"

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, ha asegurado que no echa de menos España porque tiene "lo mismo" en Italia, mientras que a nivel deportivo ha señalado a la Serie A como "la liga más difícil" de Europa, reconociendo que no esperaba que "tuviera tanta calidad".

"No echo de menos España ni Portugal. Las cosas son como son. Obviamente dejé muchos amigos, dejé un gran club que me dio mucho cariño, personas, amigos... Pero no echo de menos el país en sí porque tengo lo mismo aquí. Por eso no ha sido difícil para mí. Todo ha sido muy intenso, interesante, diferente, pero me he adaptado bien. Estoy feliz", explicó Ronaldo en declaraciones a 'DAZN' que recoge Europa Press.

Tras nueve años en el Real Madrid, el luso explicó que ya está "adaptado" al fútbol italiano. "Para mí es la liga más difícil, tiene mucha calidad. No esperaba que la liga italiana tuviera tanta calidad. Aquí es más difícil marcar que en la liga española, que es más abierta, los equipos arriesgan más. Aquí la prioridad es defender bien, después atacar. En España no es así", comparó.

Por último, advirtió de que esta noche les espera "un partido difícil" en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. "El Atlético es un equipo que en los últimos cuatro años ha jugado dos finales de Champions y es candidato a ganar la Champions. Pero si la Juventus juega bien, conseguiremos pasar", animó.