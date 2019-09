“Cristiano es un animal de gol"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no tuvo reparos en elogiar a Cristiano Ronaldo en la previa al partido de este miércoles, el primero de la fase de grupos de la 'Champions', asegurando que es un "animal del gol" y es "muy difícil preparar algo en su contra".

"Cristiano Ronaldo tiene registros que son tremendos y cualquier situación con él en la cercanía del área te genera peligro o atención. No es fácil controlarle, tiene buen disparo, buen desmarque, cambio de pase, ya lo hemos sufrido. Nos ha tocado algunas veces ganar y otras perder. En cualquier caso, repito, es un animal de gol", indicó.

En relación a la Juventus, el 'Cholo' quitó importancia a su cambio de entrenador. "La Juve es siempre la Juve esté quién esté. Más allá de sus características es un equipo muy competitivo y muy fuerte, como ha sido toda su historia. Sólo hay que fijarse en la cantidad de jugadores que dejó fuera e esta competición. Eso habla el nivel que tienen", resumió.

"¿Candidatos a la 'Champions'? Siempre miro el día a día. Ya está. Luego están los niveles en los que nos ponen ustedes (dijo a la prensa) o lo que dicen las casas de apuestas, pero el fútbol es siempre fútbol. Hay equipos que luego llegan mejor preparados, como el Ajax del año pasado o nosotros en 2014, nadie contaba con que estuviésemos ahí", recordó.

"Ahora cualquier rival que tengamos delante será un gran rival y nos generará dificultad. Esta competición es así, hay jugadores de mucho talento y nosotros estamos intentando mejorar y crecer. Queremos entender la idea, pero las palabras son solo palabras. El tiempo, los errores y los aciertos es lo que te da la experiencia", añadió.

Por otro lado, Simeone cree que su propuesta de juego va calando poco a poco en las nuevas incorporaciones. "Los detalles lo hablamos con los jugadores, no con la prensa, pero es verdad que hay cosas para mejorar, situaciones de juego para estar mejor. El otro día el ritmo ha estado bueno, la intensidad no fue mala, pero sí evidentemente hay que manejar ciertas situaciones del juego que no lo hicimos bien", dijo tras la derrota en Anoeta.

"Para ello también está nuestra capacidad de transmitir y en su capacidad de recibir. Las situaciones no se generan entrenándolas o hablándolas, son hechos. Y para lograrlo hay que afrontar las cosas. Sales más fuerte y podemos mostrar todo nuestro potencial. Ojalá que las podamos mostrar rápidamente", sentenció.

"He visto todos los partidos contra la Juventus, incluidos los últimos, pero éste es un partido nuevo. Hay alguna referencia que puede servir, pero el juego de Allegri y Sarri no es el mismo. Eso sí, vamos a jugar contra un equipo muy fuerte con mucha personalidad y nosotros queremos ser mejores", comentó.

"Queremos hacer un partido completo en todos los sentidos. Desde abajo tiene que salir la ilusión hacia arriba. Hay veces que es de arriba a abajo, pero esperemos que sea al revés", terminó apelando a la grada del Wanda Metropolitano.





El defensa del Atlético de Madrid José María Giménez descartó la idea de "revancha" antes de enfrentarse a la Juventus este miércoles en la primera jornada de la 'Champions', al recordar que la eliminación de la temporada pasada "no sirve" para el presente y deben enfocarse en una "nueva oportunidad".

"No hay ganas e revancha, no nos lo tomamos así. Es un partido nuevo, una nueva temporada, otros jugadores y la ilusión de competir es muy grande y no hay presión alguna. Ni el año pasado por jugar la final en el Wanda, ni éste. Nuestra mentalidad es siempre afrontar una nueva oportunidad", dijo el uruguayo.