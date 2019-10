El Barça recibe al Inter en busca de su primera victoria; Valencia y Ajax se juegan ser líderes de su grupo

BARCELONA - INTER DE MILÁN (21:00)

Al Barcelona le espera un examen complicado con la visita del intratable Inter de Milán, que bajo la tutela de Antonio Conte se ha mostrado ambicioso y sublime en Italia, donde es líder, y que buscará en el Camp Nou (21:00 horas), igual que los azulgranas, obtener el primer triunfo en el grupo F de la Liga de Campeones, tras una primera jornada en la que se registraron dos empates.

El argentino Lionel Messi vuelve a acaparar toda la atención, debido a que el Barcelona le ha echado en falta desde que arrancó la temporada, por lesiones y molestias que le han impedido estar en forma, y que para el partido contra el Inter, aunque reciba el alta, no se espera que rinda a su mejor nivel.

El Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André Ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en la Liga.

Ernesto Valverde recupera a dos de sus atacantes, Lionel Messi y Ousmane Dembélé, no así al joven Ansu Fati, aunque el estado de los dos primeros no aventura ni que jueguen todo el partido ni a que, si lo hacen, puedan actuar al cien por cien.

De todas las líneas, donde parece que más tranquilidad le proporciona a Valverde es la medular, aunque haya tenido que sacrificar a un Ivan Rakitic que ha pasado a fundido a negro, después de ser un imprescindible.

Ahora, el trío de centrocampistas, con Busquets, Arthur Melo y De Jonk parece del agrado del preparador, que muy probablemente volverá a echar mano de él para combatir a un Inter que si alguna solvencia ha mostrado hasta ahora es su inexpugnabilidad defensiva, que arranca en un centro del campo eficiente y correoso, poblado por tres medios como son Barella, Brozovic y Sensi, junto a dos carrileros como D'Ambrossio y Asamoah.

Si bien el Inter no ha marcado ni ganado nunca en el Camp Nou, éste no parece que vaya a ser un escenario que no firme su técnico antes del partido, algo antagonista a lo que perseguirá el Barça en su feudo, donde le han salido algunos buenos partidos este curso, victoriosos todos ellos.

Conte se encomendará a su habitual 3-5-2 y alineará por delante del meta esloveno Samir Handanovic al uruguayo Diego Godín, el eslovaco Milan Skriniar y el holandés Stefan De Vrij, que forman la mejor zaga de Italia. El poderío físico de Lukaku, autor de cuatro goles en esta campaña, era la principal amenaza para la defensa del Barcelona, aunque sus molestias le impedirán jugar y en la delantera estarán el argentino Lautaro Martínez y el exazulgrana Alexis Sánchez.

El 'Niño Maravilla' regresa al Camp Nou, que fue su casa de 2011 a 2014, y lo hace con cariño por un club que le "hizo crecer al lado de los mejores futbolistas del mundo", pero con la ambición de dar un paso hacia la próxima ronda, según reconoció en una reciente entrevista para la UEFA.

Alineaciones probable:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Luis Suárez y Griezmman.

Inter: Handanovic; Godín, Skriniar, De Vrij; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro y Sánchez.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia).

Estadio: Camp Nou

Horario: 21:00





VALENCIA - AJAX (21:00)

El Valencia buscará este miércoles ante el Ajax de Amsterdam, en la segunda jornada de la Liga de Campeones, su primer triunfo en Mestalla con Albert Celades en el banquillo, lo que le convertiría en el líder en solitario del grupo H.

Ambos equipos resolvieron con triunfos sus primeros encuentros en la competición, el Valencia se impuso en el campo del Chelsea por 0-1 y el conjunto holandés venció como local al Lille francés por un cómodo 3-0.

El equipo de Celades afronta este encuentro tras haber conseguido una brillante victoria el pasado sábado en el campo del Athletic, en el que venció por 0-1 con un gol de Denis Cheryshev, y mantuvo el dibujo de 1-4-4-2 tanto en ataque como en defensa a diferencia de los últimos encuentros como local, en el que en ataque pasó a un 1-4-3-3.

El choque será el tercero del Valencia de Celades en Mestalla tras haber firmado dos empates consecutivos, el primero a un gol contra el Leganés y el segundo a tres con el Getafe.

Para este choque, Celades seguirá sin poder contar con Cristiano Piccini, Carlos Soler, José Luis Gayà y Kevin Gameiro. Además, falta por ver cómo evolucionan las molestias de Ezequiel Garay, que se tuvo que retirar en el descanso del choque ante el Athletic con molestias musculares, aunque el lunes entrenó sin aparentes problemas.

El Ajax, por su parte, acude a Mestalla con la condición de invicto, ya que aún no ha perdido ningún partido en lo que va de temporada, y sin bajas importantes tras la recuperación del centrocampista Donny van de Beek. Los de Ámsterdam fueron el equipo revelación de Europa la pasada temporada y de momento se mantienen fuertes. Actualmente colideran la Eredivisie holandesa junto al PSV Eindhoven, con un balance de seis victorias y dos empates.

Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Jaume Costa; Coquelin, Parejo, Guedes, Ferran; Maxi Gómez y Rodrigo.

Ajax: Onana; Tagliafico, Veltman, Blind, Dest; Martínez, Promes, Van de Beek; Neres, Tadic y Ziyech.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA).

Estadio: Mestalla.

Horario: 21.00.