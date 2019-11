El Barça busca recuperar su mejor imagen; el Valencia no puede fallar ante el Lille

BARCELONA - SLAVIA PRAGA (18:55)

Tras su sonrojante derrota en el Ciutat de València ante el Levante (3-1) en Liga, el Barcelona tiene una oportunidad este martes (18:55 horas) de rehabilitar su imagen contra el Slavia de Praga, al que recibe en la cuarta jornada de la Liga de Campeones con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final de la competición.

Los azulgranas siguen invictos en esta Champions (dos victorias y un empate) y colideran la competición doméstica, pero su fútbol dista mucho del que se espera de un equipo plagado de estrellas que aspira, una temporada más, a pelear por todos los títulos.

Ya acabaron pidiendo la hora hace dos semanas en Praga, donde sufrieron lo indecible para derrotar al Slavia a domicilio (2-1). También tuvieron que sudar tinta para doblegar al Inter en el Camp Nou (2-1) y salieron vivos de milagro de Dortmund (0-0).

Que el Barça está jugando con fuego desde hace semanas es una obviedad que hasta jugadores como Marc-André Ter Stegen o Antoine Griezmann han reconocido, por mucho que su técnico, Ernesto Valverde, insista en negar la evidencia, al menos en público, una y otra vez.

Lo hará, no obstante, sin su '9' titular, el uruguayo Luis Suárez, que se lesionó en el soleo ante el Levante, y presumiblemente, un partido más, sin el central Samuel Umtiti, que sigue recuperándose de los problemas que arrastra hace tiempo en la rodilla izquierda.

El puesto de Luis Suárez en el once debería ser para Ousmane Dembélé, a quien Valverde no convocó para el último partido de Liga. El resto del once será el habitual, por lo que Jordi Alba y Sergio Busquets recuperarán la titularidad en detrimento de Sergi Roberto y Arturo Vidal.

Invicto en el torneo liguero y con una ventaja a mitad de temporada de doce puntos respecto al segundo clasificado, el Slavia, por su parte, afronta su duelo en el Camp Nou dispuesto a repetir el buen juego de hace dos semanas ante los azulgranas, pese a perder entonces en casa por 1-2.

El conjunto checo ha sumado un empate y dos derrotas en la actual edición de la Liga de Campeones, unos resultados que no reflejan el buen hacer de los pupilos de Jindrich Trpisovsky, que ha levantado la admiración de sus rivales del grupo F gracias al desborde y a la movilidad de sus laterales Vladimir Coufal y Jan Boril.

La mala noticia es la ausencia del central David Hovorka, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido contra el Viktoria Pilsen disputado hace dos semanas. Quien sí estará disponible para el choque será el medio de contención marfileño Ibrahim Benjamin Traoré, ausente por lesión en el primer envite ante el Barça disputado en la República Checa.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Griezmann y Dembélé.

Slavia de Praga: Kolar; Coufal, Zeleny, Kúdela, Boril; Soucek; Masopust, Stanciu, Sevcík, Traoré; y Olayinka.

Arbitro: Michael Oliver (ING).

Estadio: Camp Nou.

Horario: 18:55 horas





VALENCIA - LILLE (21:00)

El Valencia recibe este martes al Lille en la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones obligado a ganar para depender de sí mismo en la lucha por la clasificación para los octavos de final tras empatar en Francia en el anterior choque antes del complicado tramo final que deberá afrontar.

El equipo de Albert Celades llega a este partido reforzado por el triunfo que logró el pasado sábado en LaLiga en el campo del Espanyol y que ha atenuado las malas sensaciones que había dejado en sus tres anteriores encuentros. El primero de esos tres amargos choques fue en Lille, donde estuvo a punto de maximizar su pobre planteamiento pero un tanto en el descuento dejó el marcador en tablas.

Ese empate relegó al Valencia en la tercera posición del grupo con 4 puntos frente a los seis del Chelsea y del Ajax. El Lille cierra el grupo con un solo punto y apurará en Mestalla sus últimas y escasas opciones de luchar por pasar de ronda. Si el Lille no suma su primera victoria no tendrá opciones reales de clasificarse.

Para este encuentro, Celades tendrá la baja por sanción de Mouctar Diakhaby, expulsado en el tramo final del choque de Lille, que se unirá a las bajas por lesión de Cristiano Piccini, Francis Coquelin, Kevin Gameiro y Gonçalo Guedes. También Rubén Sobrino y Carlos Soler podrían ausentarse del chpque por molestias.

Dada la ausencia de Coquelin, Geoffrey Kondogbia se ha quedado como único mediocentro defensivo para acompañar a Dani Parejo y el Valencia confía en que dé un paso adelante para recuperar el nivel que mostró en su primera temporada en València y le dé solidez al equipo.

Con el imperativo de la victoria para mantener opciones de clasificación para los octavos de final, el Lille llega a Mestalla pleno de dudas, con un único triunfo en los últimos siete partidos. El técnico, Christope Galtier, buscará de nuevo motivar a sus hombres para buscar la victoria que se le resiste.

Como ya hizo contra el Marsella, puede optar por una defensa de 3 con dos carrileros largos y como tiene a sus hombres listos, las dudas serán de ámbito técnico y no físico. Adama Soumaoro es candidato a un puesto en la zaga, mientras que Reinildo y Domagoj Bradaric compiten por el carril izquierdo.

Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo y Maxi.

Lille: Maignan; Soumaoro, Fonte, Gabriel; Celik, André, Soumaré, Bradiric; Yacizi, Ikoné; y Osimhen.

Árbitro: Sergei Karasev (RUS).

Estadio: Mestalla.

Hora: 21:00