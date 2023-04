Azpilicueta y el Real Madrid: "No es solo a base de la música de Champions, es a base de la calidad"

César Azpilicueta (Zizur Mayor, 1989) se explaya al hablar de Luis Enrique, de la contratación de Frank Lampard, del despido de Tuchel, del golpe en la cabeza que le ha tenido de baja desde febrero y de la terrible situación del Chelsea, pero es consciente de que los 'Blues', que se miden al Real Madrid, están vivos en Champions: "Somos mejores de lo que piensan".

A dos días de enfrentarse a los blancos en los cuartos de la Champions, Azpilicueta habla con EFE sobre los detalles de la eliminatoria, la mística de los madridistas, su recuperación y la posible llegada de Luis Enrique al banquillo de Stamford Bridge.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Estoy completando un proceso de recuperación porque después del golpe en la cabeza sufrí un problema en la rodilla que me ha tenido varias semanas fuera, pero trabajando para volver lo antes posible.

P: ¿Cómo fueron esos momentos? No recordó mucho del golpe, pero luego la preocupación por usted, por su familia...

R: Si te soy sincero, fue más preocupante para mi familia. Yo no recordaba nada del golpe, el primer recuerdo que tengo es saliendo del estadio en la camilla. Fue todo bastante rápido, llegué al hospital, me hicieron las primeras pruebas y desde el principio no hubo nada de qué preocuparse, fue todo positivo. Paso a paso descartamos todo tipo de lesiones.

P: ¿Ha sido muy frustrante no estar en el campo estas semanas?

R: Por supuesto. Es una situación inusual no estar disponible y sobre todo por cómo estamos viendo en las últimas semanas los resultados. No son a los que estamos acostumbrados en el Chelsea. No poder ayudar en el campo es frustrante, pero tenía que recuperarme lo mejor posible y ahora estamos ya cerca de completarlo.

P: ¿Qué diagnóstico hace del Chelsea? ¿Cómo pasa un campeón de la Champions hace dos años a estar así?

R: Difícil de explicar. Aparte de los resultados, que no son los que queremos... Tenemos una plantilla con muchísima calidad, ha habido muchos cambios y han sido meses y semanas de adaptarse y que los nuevos fichajes se aclimaten a una liga que es muy peculiar. Aquí las exigencias son muy altas en esta liga. No hemos sido capaces de formar ese equipo que puede sacar los resultados adelante.

P: ¿Qué tal le sentó el despido de Tuchel?

R: Me enteré a la vez que todo el mundo. He vivido situaciones de cambio de entrenador y nunca son algo positivo. No habíamos empezado la temporada de la forma que esperábamos. El club toma las decisiones y en ese momento pensaron que lo mejor era un cambio. Con Thomas tuve una relación fantástica; personalmente me hizo alcanzar un nivel que nunca había alcanzado, así como experiencia que nunca había vivido, con tres títulos, además de la vuelta a la selección que ha sido motivo de orgullo.

P: Visto lo que pasó después con Potter, ¿hay sensación de error o precipitación por Tuchel?

R: Nosotros no participamos en esas decisiones, es la gente al cargo la que decide lo que es mejor. Se ha visto que no hemos remontado el vuelo con Graham, es una pena, porque hemos vivido muchos cambios, con nuevos fichajes, futbolistas jóvenes que necesitan tiempo. También en esos momentos que necesitas un poco de suerte, sacar algún partido adelante que te dé confianza... No hemos tenido esa consistencia.

P: ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando suena el nombre de Luis Enrique para el Chelsea?

R: Como todos, leo la prensa, leo que estamos buscando entrenador. Luis Enrique es un técnico con el que he trabajado en dos etapas en la selección, mis mejores partidos en la selección han sido con él, con el que he tenido gran protagonismo. Lo he disfrutado mucho, a pesar del mal sabor de boca que se nos quedó a todos en Catar, porque pensábamos que teníamos equipo y que merecíamos ir más lejos. Solo tengo palabras de agradecimiento para él y veremos qué pasa.

P: ¿Le gustaría Luis Enrique en el Chelsea?, ¿Se sentiría cómodo aquí?

R: Si algo ha demostrado es su idea de juego. Es muy fiel a cómo quiere jugar, muy fiel a cómo trabaja, en el día a día, en lo que quiere buscar, a través del posicionamiento, del juego. En ese proceso no estoy involucrado. Ahora hay unas partes que negocian, que confían en lo que es lo mejor par el club. A nivel de selección, yo siempre le voy a estar agradecido.

P: ¿Y la prensa cómo le trataría?

R: Es una persona muy auténtica, no va a esconder cómo se siente. Va ser lo que él crea. Lo del Twitch en Catar, por ejemplo, fue una causa benéfica. Hizo algo que ningún seleccionador había hecho. A veces el ruido que se genera en la prensa sabemos cómo es y no hay que pensarlo mucho.

P: Lampard, ¿sorpresa?

R: Lo que es cierto es que en esta temporada hay mucho movimiento de entrenador en la Premier. No solo en el Chelsea. Ha sido un récord en la liga. Cuando el club decidió que volviera Frank... Ya le conocemos y tenemos un objetivo en común: terminar la temporada de la mejor manera posible. Tenemos una oportunidad en Champions, que sabemos que es complicado estar ahí, pero está también el orgullo de defender esta camiseta y rebelarnos, demostrar que somos mejores de lo que piensan.

P: La sensación es como si la temporada estuviera acabada, pero el Chelsea está a cinco victorias de ganar la Champions. ¿Hay confianza en eliminar al Real Madrid?

R: Es una oportunidad única y solo ocho equipos estamos aquí. Es especial y difícil. En la Premier estamos en lo más bajo que hemos estado en mucho tiempo. Cada partido en Premier te da la oportunidad de mejorar, de resarcirse, de mejorar. Esto es una eliminatoria que nos va a demandar lo máximo, de cada uno y como equipo, porque jugamos contra los vigentes campeones. Es el tercer año seguido que jugamos contra ellos... Tienen mucha experiencia.

P: ¿Impone, asusta este Real Madrid?

R: A todos los rivales hay que tratarlos con respeto, con humildad. Sabemos que el Real Madrid es un club con una gran historia en la competición y por eso lo necesario para clasificarse es el máximo en cada detalle. Es un equipo muy peligroso, porque crees que tienes el control del partido, lo hemos vivido en nuestras carnes, cuando íbamos 0-3 el año pasado y nos remontan. Ese tipo de microgestión en cada partido es vital. Por supuesto que el equipo confía.

P: Siempre se habla de la mística del Real Madrid, pero no puede ser todo porque suene el himno de la Champions, tiene que haber algo más.

R: Cómo resuelven las situaciones... Que estaban eliminados en todos los cruces y ganaron la competición... Pero no es solo a base de la música de la Champions. Es a base de la calidad, de la experiencia... Van 2-0 abajo con el Liverpool y no se vuelven locos, no se hunden. Acaban ganando con una amplia ventaja. En esas situaciones, cuando parecen que lo tienen perdido, sacan la calma y lo gestionan.