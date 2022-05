Aprobado el nuevo formato de la Champions

Tras una consulta con numerosos clubes y con todas las partes implicadas en el desarrollo de la Champions, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado hoy el nuevo formato de la Liga de Campeones que entrará en vigo en la temporada 2024-25.

La mayor modificación de este nuevo formato compete a los equipos participantes que pasan de 32 a 36 y de esta forma se suprime la fase de grupos por una liguilla con todos los clubes clasificados, los cuales, tendrán asegurado un mínimo de 8 partidos contra 8 equipos diferentes, en lugar de los 6 partidos que había actualmente.

A partir de ahí, los ocho primeros clasificados pasarán automáticamente a la fase eliminatoria, mientras que los equipos que terminen del noveno al 24º puesto competirán en un desempate a dos partidos para asegurar su camino a los octavos de final de la competición.

En este sentido, los ocho partidos de la liguilla se jugarán durante las diez semanas europeas previstas. Además, esos cuatro equipos de más se distribuirán ateniéndose a diferentes casos. En primer lugar, se reserva una plaza para el tercer clasificado del quinto campenato nacional por ránking UEFA. Otra plaza se otorgará a otro campeón nacional que ingresará a la liguilla a través de la 'Ruta de Campeones'. Y por último, las otras dos plazas se repartirán en función del club mejor clasificado en su liga a partir de las plazas ya otorgadas para Champions en función del desempeño colectivo de esos clubes. Por ejemplo, al final de la temporada actual, las dos asociaciones que agregarán un club a la Liga de Campeones, según el desempeño colectivo de sus clubes, serían Inglaterra y Holanda.

