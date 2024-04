Ancelotti confiesa que el año pasado ante el City al equipo le faltó "coraje y personalidad"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este lunes que la eliminatoria de cuartos de final ante el Manchester City de la Liga de Campeones está "en los pies" de los jugadores de "mayor calidad", y deseó que sus futbolistas recuperen principalmente "el coraje y la personalidad" que les faltó en la vuelta del año pasado de las semifinales donde fueron goleados 4-0 y eliminados de la competición.

"La eliminatoria está en los pies de los jugadores de más calidad, de los que hay un montón en ambos equipos. Estos partidos los determinan los jugadores que están en el campo, más allá de tener una estrategia clara, donde los jugadores estén convencidos de hacerla de la mejor manera. Hay muchas cosas en estos partidos, la calidad individual, el duelo, las defensas, la contra, que tienes que hacer al máximo", expuso Ancelotti en la rueda prensa previa a la ida de cuartos de final ante el campeón inglés.

El italiano insistió en la importancia de "sacar lo mejor" de cara al partido, sobre todo en el aspecto mental, al que considera "muy importante". "Hemos tenido tiempo para preparar el partido y tengo la confianza de que vamos a sacar lo mejor que tenemos. En todos los sentidos mental, físico y técnico, porque tenemos la calidad suficiente para competir", añadió.

El preparador madridista explicó que en la eliminatoria del año anterior, en la que el City goleó en la vuelta al Real Madrid (4-0), al equipo le faltó "coraje y personalidad". "Obviamente también faltó fútbol. No solo fue un problema de carácter mental, también fue técnico. Nos presionaron mucho. Arriba hemos buscado soluciones alternativas en este sentido, cosa que obviamente queremos evitar en esta eliminatoria", apuntó.

Una de las principales diferencias en la plantilla del Real Madrid es el cambio de esquema tras la marcha de Benzema y la llegada de Bellingham. "Tenemos características distintas con balón. Benzema era una referencia como delantero centro y en esta temporada esto no lo tenemos. Hemos manejado esta ausencia con más movilidad", afirmó.

"Bellingham está haciendo una muy buena temporada y dentro del área nos está ayudando muchísimo. Físicamente es muy fuerte y tiene posibilidad de hacerlo, y en la parte delantera crea espacio para ofrecer movilidad a sus compañeros. El punto clave es que es muy maduro, porque solamente tiene 20 años, pero es más maduro que una persona de su edad. Es una persona muy seria, muy humilde y eso nos sorprendió al principio", apuntó sobre el jugador inglés.

En cuanto a las características de ambos equipos, Ancelotti tiene claro que va a ser un partido "muy atractivo para el mundo del fútbol". "Somos dos equipos que jugamos parecido, pero cada equipo tiene sus distintas características y un montón de calidad individual en el campo. Nosotros pensamos que somos superiores en algunos aspectos y ellos pensarán que lo son en otros", señaló.

"Tienen bajas, obviamente, pero creo que las han manejado muy bien. Guardiola puso centrales a jugar como laterales y lo han hecho muy bien. Son muy sólidos atrás, por eso creo que las ausencias en defensa no les va a afectar", explicó el de Reggiolo con respecto a los jugadores 'citizens' que podrían no estar en el partido.

Sobre Pep Guardiola, recordó que es "un gran entrenador". "Lo que piensa de mí no me importa mucho, me importa lo que piensa mi club de lo que hago y nada más", apuntó el entrenador del Real Madrid, que tiene "clara" la alineación y al que "no" le preocupa que Vinícius, Bellingham, Tchouámeni o Camavinga estén apercibidos.

Finalmente, el italiano, que cumplirá 200 partidos como entrenador en la Champions, confesó que, pese a esta experiencia, está "muy nervioso" en la previa del partido. "El otro día estaba pensando que la derrota es un sufrimiento, pero que la victoria, que debería ser una felicidad, no es así. La victoria individual es un alivio", advirtió.