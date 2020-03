Adrián, en El Partidazo de COPE: "No tengo ni idea de cómo saludaremos al Atleti"

El Partidazo de COPE hizo este lunes una llamada a Liverpool donde nos atendió Adrián San Miguel, el portero del equipo que se enfrenta este miércoles ante el Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Adrián ha vuelto a la portería del Liverpool como consecuencia de la lesión de Alisson Becker, y será el titular frente al equipo de Diego Simeone: "Estamos preparando el partido de la mejor forma posible. Nos tocó un partido complicado en casa, nos tocaba cambiar un poco la mala dinámica en casa y lo conseguimos. Preparamos uno de los partidos más importantes de la temporada", contó en la entrevista concedida a Juanma Castaño.

El portero manda un mensaje al Atlético de Madrid, que se trae el 1-0 de la ida: "En Liverpool, de tranquilidad, nada. Esto es Anfield. Desde que pite el árbitro el primer segundo, la intensidad vamos a ser los números uno. Va a ser una eliminatoria bonita, abierta, Anfield es un estadio complicado."

Dice que la gente, en Liverpool, "está muy ilusionada con culminar la Premier League lo antes posible porque hace treinta años que no se gana", aunque ahora con el partido de Champions delante haya que cambiar el chip.

Con la duda de la delantera, el Atlético de Madrid tiene aún el interrogante de Morata o Diego Costa en la delantera: "Morata y Costa son dos grandes delanteros, y los dos peligrosos", explicó.

Además, el futbolista es consciente de que "el destino me ha traído esta oportunidad por una roturilla de un compañero. Dejé el nivel alto y ahora me toca la parte más bonita". Recordó que la vida le ha dado "la oportunidad de venir aquí y no podía desaprovecharla. Yo creo que a Luis Enrique le gusta la Premier League y también lo ve", comentó sin renunciar a la posibilidad de volver a una convocatoria de la selección española.

El coronavirus obliga en la Premier a evitar el saludo entre equipos

Adrián tampoco pasó la oportunidad de hablar de los efectos del coronavirus, que en Inglaterra pasa por eliminar el saludo inicial entre los jugadores antes del partido: "Fue extraño que se suspendiera este saludo, porque después tenemos contacto en el campo, y en los corners, ¡ya ves! Creo que también se hizo por concienciar un poco a la gente de mantener más la distancia". En cualquier caso, apuesta por afrontar esta crisis "con calma. No hay que alarmar a la gente más de la cuenta porque puedes generar un problema mayor". Aseguró no tener ni idea de si saludarán al Atlético de Madrid o cómo podrán hacerlo.