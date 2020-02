Adidas presenta el balón que se utilizará durante el resto de la Champions

Adidas ha presentado este martes el balón oficial que se utilizará en la final de la Liga de Campeones el próximo 30 de mayo en Estambul (Turquía), un diseño inspirado en la ciudad anfitriona que presenta una interpretación artística dibujada a mano de un mapa de la capital histórica, que une al mismo tiempo los dos continentes de Europa y Asia.

El balón, denominado 'Istanbul 20', comenzará a usarse este martes en los octavos de final de Liga de Campeones y estará presente en todos los partidos restantes de esta temporada. Pretende mostrar la cultura artística de Estambul a través de detalles como el protagonismo del color púrpura inspirado en la puesta de sol o el Bósforo turco situado en el centro del balón.

Además, cuenta con la última tecnología de Adidas, con un revestimiento de textura exterior que ofrece un agarre seguro y un control completo, mientras que las divisiones entre las clásicas estrellas están unidas térmicamente proporcionando una superficie sin fisuras para un mejor primer toque.

�� A closer look at the #UCLfinal ball - in action from tonight all the way to Istanbul on 30 May! pic.twitter.com/OqzUD1xDGf