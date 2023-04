La crítica de Laporta a Tebas: "LaLiga ha tenido una actuación beligerante, incendiaria, de bombero pirómano"

April 17, 2023, Barcelona, Spain: Foto LaPressesport calcio 17 Aprile 2023 Barcellona - Negreira, Presidente Barcellona Joan Laporta in conferenzaPress conference on the 'Negreira affaire’ by Barcelona's president Joan Laporta in Barcelona on April 17th 2023 (Credit Image: © LaPresse via ZUMA Press)