Alejando Valverde: "Yo mismo no dejo de sorprenderme con 39 años"

El español Alejandro Valverde (Movistar), considera que conseguir el podio en Madrid al final de la Vuelta 2019 "sería un gran premio" para él, que, a falta de la última semana de carrera es segundo en la clasificación general.

El campeón del mundo está a 2.48 del líder, el esloveno Primoz Roglic, y tiene una ventaja de 54 segundos y 1:11 sobre el tercer y cuartos clasificados, Tadej Pogacar y Miguel Ángel López, respectivamente.

En una rueda de prensa que dio en la localidad burgalesa de Lerma junto a su director, Eusebio Unzué, y su compañero, el colombiano Nairo Quintana, Valverde, de todos modos, no descartó nada para una última semana de carrera en la que "puede pasar de todo".

En ese sentido, reparó en que la etapa del miércoles por la sierra de Madrid, con cuatro puertos de Primera y final en Becerril de la Sierra, "aunque no es tan exigente" como las etapas de los últimos días en Asturias, "sí que es exigente".

En todo caso, está contento de como le van las cosas, hasta sorprendiéndose a sí mismo por su rendimiento y "con la misma ilusión que cuando tenía 23 años".

"Estoy muy contento. La gente me quiere muchísimo. Yo mismo no dejo de sorprenderme con 39 años como en mi segunda Vuelta en 2003. Sigo atacando y siendo como soy yo, Alejandro Valverde, dando lo máximo y dándolo todo para el público", dijo, "orgulloso" por otro lado de ser un ejemplo para los chavales a los que pone su historia como ejemplo de superación.

"Estamos ahí, estamos bien y tenemos que seguir pensando que podemos estar ahí hasta el final de La Vuelta", resumió sus sensaciones de cara a un final de carrera en la que no teme que le pase lo de la edición de 2018, cuando se quedó sin fuerzas en el último fin de semana.

"Miedo no tengo. Está claro que puede ocurrir, pero si tienes miedo de que te pueda pasar te va a pasar seguro. Pero no hay motivos para pensar que pueda pasar", consideró.

Sobre las posibilidades de desbancar a Roglic, dijo que aún no se sabe cómo puede reaccionar el esloveno, quien ya ha fallado en alguna última semana de gran vuelta por etapas.

"No sabemos. De momento, no ha dado ninguna debilidad, aunque ayer cuando atacó por segunda vez (Miguel Ángel) López él también se abrió, aunque luego pudo cazarlos y nosotros minimizamos mucho las pérdidas. Siempre ha mostrado debilidad la última semana pero a día de hoy se le ve bien", explicó.

Ya en el plano personal, Valverde defendió a Roglic de las críticas a su escasa disposición tras los finales de etapa. "Yo lo veo una persona fenomenal. En ningún momento ha tenido ningún problema con ningún compañero y es muy educado. Lo que pasa es que a veces uno llega a meta al límite y con ganas de descansar y trata de minimizar al máximo todo para seguir recuperando. Y por eso se le puede ver serio y distante", explicó.

Sobre su equipo, asumió que se ha "quedado como líder" del Movistar por "un resfriado" de Nairo Quintana.

Según explicó, Nairo partía de Alicante como líder y él con la obligación de no perder tiempo.

El colombiano Nairo Quintana, en su última rueda de prensa en la Vuelta como corredor del Movistar, dejó palabras de agradecimiento para el equipo y reflejó "la rabia que da" que en la Vuelta no estén saliendo las cosas como las había preparado.

"Después del Tour no sabía la respuesta que iba a tener. Vine sin saber mis límites. Las cosas fueron bien, fui líder, luego en la crono el cuerpo no respondió como quería. Hace cuatro días tuve un resfriado que me apartó de las aspiraciones en la general y ayer en La Cubilla pasé un día difícil", reconoció.

Ante las últimas cinco etapas, Quintana destacó las opciones en la general con Alejandro Valverde, segundo clasificado.

"Tenemos opciones con Alejandro y vamos a darlo todo por él, con el apoyo de todos. Vamos a tratar de disfrutar y sufrir juntos, y a ver qué pasa".

Quintana, con un evidente resfriado, comentó sus sensaciones en carrera al no poder seguir la rueda de sus rivales de la general.

"No es agradable que te suelten, te preparas para hacerlo bien, con ilusión, pero luego tienes que luchar contra los rivales. Si te sientes cansado no sabes cómo luchar, es algo que no lo tienes previsto. Da rabia que no te salgan las cosas, pero así es la vida, hay que seguir", declaró.

Eusebio Unzué, manager del Movistar, admitió que el líder esloveno Primoz Roglic "es el más fuerte de la Vuelta", pero recordó que en la tercera semana y en la sierra de Madrid hay hechos que demuestran que "cualquiera puede reventar", como sucedió en 2015 con el holandés Tom Dumoulin en la ronda que ganó el italiano Fabio Aru.

"Una vuelta la gana el más fuerte. Los hay que empiezan discretos y luego terminan bien. A Roglic en el Giro le pasó lo contrario, hizo dos exhibiciones en crono y luego pagó ese desgaste de las primeras semanas. Este Roglic es diferente, es más sólido, marcó la diferencia en la crono y luego en las 5 etapas de montaña estuvo con los mejores".

Para Unzué no hay duda, "Roglic es el más regular, la diferencia que sacó en Pau la mantiene y siempre ha estado a la altura de los 4 favoritos. No ha mostrado debilidad, es el más fuerte, por eso domina".