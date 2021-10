Will Barta, octavo fichaje del Movistar

El ciclista estadounidense Will Barta se ha convertido este miércoles en el octavo fichaje del Movistar Team para 2022, una incorporación que llega procedente del EF Education-NIPPO y firma contrato para los dos próximos años.

Barta, de 25 años, se trata de "un buen rodador, con capacidades para la media e incluso alta montaña, buen trabajo de equipo y gran calidad como contrarrelojista", según lo describió su próximo equipo en un comunicado.

