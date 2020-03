Valverde: "En 2021 seguiré corriendo, si el seleccionador me convoca estaré en los Juegos Olímpicos"

El ciclista de Movistar valora en un vídeo emitido por su equipo el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y cómo repercute el coronavirus en la temporada ciclista y en sus objetivos. "El aplazamiento de los Juegos era algo inevitable, sobre todo por los propios deportistas. Al final nadie se puede entrenar, es todo mucho más complicado y lo primero es la salud. Estaba todo muy precipitado", considera

"Si los Juegos al final se celebran en el verano de 2021, si todo va bien y yo sigo en condiciones, aunque tenga 41 años y todo va a ser más complicado, tengo un año más de contrato. En 2021 podré estar corriendo sin ningún problema y si el seleccionador me convoca estaré en los Juegos Olímpicos, haciéndolo lo mejor posible. En principio con este parón no sabemos si alargaremos o no, pero en 2021 voy a correr todo el año", asegura el murciano.