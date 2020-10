Julian Alaphilippe estrena el arcoíris en la Flecha Brabançona

El francés Julian Alaphilippe estrenó con éxito el maillot arcoíris de campeón mundial con una victoria en la 60 edición de la Flecha Brabançona, disputada entre Lovaina y Overijse, con un recorrido de 197 kilómetros.

Triunfo con angustia y casi con sorpresa, ya que Alaphilippe, en un sprint muy apretado con su compatriota Benoit Cosnefroy (Ag2r), ganó por centímetros, levantando los brazos con antelación, como hizo en Lieja.

Esta vez sí, el ciclista de Saint-Amand-Montrond, de 28 años, celebró el triunfo con todo merecimiento, por delante del holandés Matthieu Van der Poel (Alpecin Fenix) y de su compatriota Benoit Cosnefroy segundo y tercero, respectivamente.

