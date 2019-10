El mensaje de Pau Gasol contra la obesidad infantil

La Fundación Mapfre lanza este mes de octubre una campaña de concienciación en redes sociales con el objetivo de combatir, prevenir y controlar la obesidad infantil y el sobrepeso en el marco del Día Mundial de la Obesidad 2019 que se celebra el 11 de octubre, una enfermedad considerada como la pandemia del siglo XXI.

En concreto, la Fundación Mapfre divulgará junto a la compañía de productos nutracéuticos Monteloeder y bajo la financiación de fondos de la Unión Europea Horizon 2020 (H2020) una serie de vídeos cortos que bajo el título MASTERS están protagonizados por personalidades de la talla del jugador de la NBA, Pau Gasol; el restaurador y empresário malagueño Dani García (Tres Estrelas Michelín y Premio Nacional de Gastronomía); el Dr. Valentín Fuster (Cardiólogo, Director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares) y el Youtuber WillyRex que a sus 25 años es uno de los “gamer” de mayor influencia entre los jóvenes.

Con esta iniciativa Fundacion Mapfre, Monteloeder y las fundaciones: Gasol Foundation, la Fundación Dani García y la Fundación Pro CNIC del eminente cardiólogo Valentín Fuster buscan trasladar un mensaje de alerta a la población española y europea, destacando la importancia de los buenos hábitos saludables y necesarios como el deporte, asi como una buena y equilibrada educación alimentaria. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que unos 42 millones de niños tienen sobrepeso en el mundo.

"Me levanto a las 8 de la mañana. Antes de salir de casa me preparo un buen desayuno. Es muy importante desayunar bien. A media mañana siempre como alguna cosa para llegar con fuerza al mediodía. Una pieza de fruta, un bocadillo…Como muy variado. Después de comer, un pequeño descanso. Por la tarde sigue el trabajo fuerte y tengo que acordarme de merendar. Y después de un buen partido, una cena muy suave y a descansar. Se debe dormir las horas necesarias para que nuestro organismo se recupere del todo. Si yo no descansara, no podría jugar bien…", mensaje de Pau Gasol.

En España, la obesidad sigue aumentando y ya afecta a un 17,4% de la población. Respecto a la obesidad infantil, alcanza ya a más de uno de cada diez menores según fuentes del Ministerio de Sanidad. Además, MASTERS tiene también como objetivo la viralidad entre los nuevos canales de comunicación de consumo masivo, como son las Redes Sociales.

Es por ello, que todos aquellos que deseen interactuar y sumarse al mensaje de concienciacion y educación infantil frente a la obesidad, puedan grabar un vídeo y subirlo a las redes sociales etiquetándolo con los Hashtags #Masters #StopObesityChild #StopObesidadInfantil #H2020 para lograr una gran cadena.