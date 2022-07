Garbajosa, en la polémica por Brown: "Igual tiene más compromiso alguien que renuncia al pasaporte americano"

La decisión de haber dado la nacionalidad española a Lorenzo Brown para que pueda jugar con la Selección Española de baloncesto ha generado un debate en torno a los méritos que debe hacer un jugador o no para poder ser llamado por el seleccionador. Y este caso es especial porque Brown no ha jugado en ningún equipo español.

Las posturas contrarias en este caso enfrentaron en El Partidazo de COPE al presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa; y al presidente del sindicato de jugadores, Alfonso Reyes.

Garbajosa: "¡Ha renunciado al pasaporte norteamericano!"

Jorge Garbajosa cree que la nacionalización de Brown "es una decisión que le vendrá bien al baloncesto español" para seguir siendo competitivo, y que tiene una razón principal: "Ha renunciado al pasaporte norteamericano para jugar con España. Ha dejado muchas cosas atrás, y es de agradecer".

El presidente de la FEB no cree que sea una decisión que haga dudar a los jóvenes de nuestro país que aspiran a jugar con la Selección: "En los últimos cinco años han debutado muchísimos jugadores, hay jugadores para aburrir. Esta Federación no es sospechosa de no dar oportunidades a los jóvenes".

Además, insistió en que la nacionalización de Brown "no le cierra la puerta a nadie" y que no se debe a una cuestión de compromiso: "Igual uno que renuncia al pasaporte de Estados Unidos tiene más compromiso que otros. Si tienes a un jugador con ese interés tan intenso en jugar, sería un error dejarlo pasar".

Reyes: "Esta nacionalización manda un mensaje a nuestros jugadores"

Por su parte, Alfonso Reyes tiene muy claro que esta acción "respaldada por el CSD y la FEB, manda un mensaje a los jugadores cuya aspiración es jugar en la Selección. Ha habido nacionalizaciones pero teniendo en cuenta que eran jugadores que llevaban tiempo en nuestro baloncesto. Lorenzo Brown es el menos responsable, esto no es bueno".

Reyes lo ve desde el punto de vista del interés de los jugadores españoles: "en este caso, habrá un jugador que después de trabajar todo el año, no podrá ir".