Crónica del TD Systems Baskonia - CSKA Moscú, 95-93

El Baskonia se come al líder

El TD Systems Baskonia dio la campanada este jueves en el Buesa Arena tras derrotar al CSKA Moscú (95-93), vigente campeón de la Euroliga, en un partido de la decimoctava jornada de la fase regular, que le permite acercarse a la zona de 'playoff'.

El equipo dirigido por Dusko Ivanovic logró un triunfo de prestigio con la entereza y el saber estar de los campeones. Los vitorianos arrancaron como un cohete y supieron condurar sus ventajas pese al apretado final. Una mala decisión de Mike James, ex de Baskonia, condenó a los rusos a quedarse sin la réplica final.

Otro ex de los vascos, Tornike Shengelia, regresó por primera vez a Vitoria, donde pasó seis temporadas y conquistó la última Liga, pero no vivió su mejor partido pese a terminar con 13 puntos y un 0/3 en triples, una estadística que compensó con nueve rebotes.

En todo caso, insuficientes para mantener la racha de los moscovitas aunque no pudiesen contar con los lesionados Will Clyburn ni Daniel Hackett, lo cual no cambió en absoluto el guion. Baskonia necesitó la mejor versión de -casi- su quinteto inicial: Henry, Giedraitis, Polonara, autores de 18, 17 y 18 puntos, respectivamente.

En los rusos fue el propio Mike James quien tiró del carro para conseguir que los suyos llegasen con opciones al final del envite. Y tanto fue así que tuvieron en su poder la penúltima posesión. Su decisión, sorprendentemente, fue un tiro desde la pintura cuando el CSKA perdía por diferencia de dos, pero la buena defensa impidió la cesta.

Antes, Vildoza -de un lado- y Strelnieks -del otro- alargaron la agonía con sus errores, incluso anunciando una posible prórroga que nunca llegó. El Baskonia da un paso al frente, se carga a uno de los 'gallitos' de la Euroliga y olvida su reciente tropiezo ante el ALBA Berlín para seguir mirando al 'playoff'.

FICHA TÉCNICA.

--TD SYSTEMS BASKONIA, 95 - CSKA MOSCÚ, 93.

--EQUIPOS.

TD SYSTEMS BASKONIA: Henry (18), Giedraitis (17), Polonara (18), Sedekerskis (8) y Fall (15) --quinteto inicial--; Diop (-), Jekiri (-), Peters (6), Dragic (-) y Vildoza (12).

CSKA MOSCÚ: James (20), Hilliard (9), Kurbanov (6), Shengelia (13) y Milutinov (4) --quinteto inicial--; Bolomboy (13), Antonov (7), Strelnieks (13), Voigtmann (3), Ukhov (5) y Khomenko (-).

--PARCIALES: 31-19, 15-26, 33-22, 16-26.

--ÁRBITROS: Lamonica, Pukl y Bissang. Eliminaron a Polonara, en el TD Systems Baskonia, por faltas personales.

--PABELLÓN: Buesa Arena.