Santi Aldama, titular en la victoria de Memphis; Willy no tuvo minutos en el triunfo de los Pelicans

Memphis Grizzlies, 115 - New York Knicks, 112

Santi Aldama disputó este miércoles su primer partido como titular en la NBA y brilló con un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes en los Memphis Grizzlies, que se anotaron en la prórroga su primera victoria del curso frente a los New York Knicks (115-112).

Con la ausencia en el interior del lesionado Jaren Jackson Jr., Aldama formó parte del quinteto titular de los Grizzlies y dejó muy buenas sensaciones con 7 de 14 en tiros en campo (3 de 8 en triples), una asistencia, un robo y un tapón sin pérdidas de balón en 39 minutos. Considerados como uno de los equipos más potentes de la Conferencia Oeste, los Grizzlies se dejaron llevar en su primer partido de la temporada por su estrella Ja Morant, que sumó 34 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias.

Por parte de los New York Knicks, los máximos anotadores fueron Julius Randle (24 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias) y Cam Reddish (22 puntos y 5 rebotes). Los Grizzlies iban ganando por 19 puntos en el tercer cuarto pero los Knicks remontaron hasta ponerse por delante en el último cuarto. Después de que un triple de Reddish a falta de 3.3 segundos empatara el partido para los neoyorquinos, Morant metió un canastón en una acrobática penetración sobre la bocina pero los árbitros pitaron falta en ataque y el partido se fue en la prórroga. Ahí fue clave para los Grizzlies un triple de Tyus Jones, que rindió definitivamente a los Knicks.

Toronto Raptors, 108 - Cleveland Cavaliers, 105

Los Toronto Raptors, en los que milita este año Juancho Hernangómez, se impusieron en los últimos minutos de su partido inaugural de la temporada a los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio por 108-105 tras ir a remolque durante gran parte del partido. El máximo anotador del partido fue la nueva adquisición de los Cavs, Donovan Mitchell, con 31 puntos, 9 asistencias, 2 rebotes y 2 robos de balón. El pívot de los Cavaliers Jarrett Allen sumó un doble doble con 13 puntos y 10 rebotes.

En los Raptors, el máximo anotador fue Pascal Siakam que hizo un doble doble con 23 puntos y 11 rebotes. Hernangómez, que sólo jugó 7 minutos, acabó el partido con un rebote y un robo de balón. Tras hacerse con el campeonato en la temporada 2018-2019 y perder a pilares del equipo ganador como Kawhi Leonard, Kyle Lowry o Marc Gasol, los Raptors siguen en proceso de reconstrucción.

De la mano de Nick Nurse, el entrenador con el que los de Toronto consiguieron su primer título, los Raptors están desarrollando potenciales estrellas, como Scotty Barnes, mientras se sustentan en veteranos como Fred Van Vleet y Pascal Siakam.

New Orleans Pelicans, 130 - Brooklyn Nets, 108

Los New Orleans Pelicans, con 28 puntos de Brandon Ingram y 25 de Zion Williamson, dieron una lección de baloncesto este miércoles a los Brooklyn Nets, en los que Kevin Durant anotó 32 puntos, y triunfaron por 130-108 en el Barclays Center en su debut en la nueva temporada de la NBA.

Con un excelente juego en equipo, los Pelicans triunfaron con mérito, con cuatro de sus cinco titulares que acabaron con dobles dígitos, liderados por 28 puntos, siete rebotes y cinco asistencias de Ingram, 25 puntos, nueve rebotes, tres asistencias y cuatro robos de Zion, que regresó tras perderse toda la pasada temporada, y por 21 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias de CJ McCollum. El español Willy Hernangómez no tuvo minutos en el equipo de New Orleans, en el que Jonas Valanciunas brilló con un doble-doble de 15 puntos y trece rebotes para amargar a unos Nets a los que no les bastó el gran arranque de temporada de Durant.





