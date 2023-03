Pau Gasol, nuevo miembro del 'Hall of Fame' de la NBA

La leyenda del deporte español, Pau Gasol, doble campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers,ha sido elegido como nuevo miembro del Salón de la Fama de la NBA, según adelanta Adrian Wojnarowski de 'ESPN'. La NBA lo hará oficial publicamente el próximo sábado 1 de abril durante la Final a cuatro de la NCAA en Houston (Texas) y, según el medio americano, entre los elegidos también están jugadores como Dwayne Wade, el alemán Dirk Nowitzki, el francés Tony Parker y los entrenadores Becky Hammon y Gregg Popovich. La ceremonia se celebrará el 12 de agosto en Springfield (Massacchussets) en la 'Naismith Memorial Basketball Hall of Fame'.

De esta forma, se convierte en el tercer español en acceder al 'Hall of Fame', y primer jugador, ya que anteriormente los consiguieron los entrenadores Pedro Ferrándiz (2007) y Antonio Díaz-Miguel (1997).

