Morant destroza a los Lakers; Irving condena a Dallas; Milwaukee suma quince victorias seguidas

Dos estadísticas enterraron a los Lakers en Memphis: sus 26 pérdidas de balón (ante solo 7 de los Grizzlies) y los 28 puntos en el tercer cuarto de un Morant increíble (máxima anotación en un solo periodo para un jugador esta temporada).

El explosivo base acabó con triple-doble (39 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias) mientras que Anthony Davis encabezó a los Lakers sin el lesionado LeBron con 28 puntos y 19 rebotes.



El español Santi Aldama consiguió 6 puntos, 3 rebotes y una asistencia en 15 minutos con Memphis.

Kyrie Irving falló un triple sobre la bocina y los Pacers se adjudicaron la victoria en Dallas con 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias de Tyrese Haliburton.



Luka Doncic, en el día que cumplía 24 años, brilló con 39 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias pero los Mavericks llevan un balance de 3-5 desde Irving aterrizó en Dallas.



El dominicano Chris Duarte jugó 6 minutos en los Pacers, en los que falló los dos tiros que intentó y repartió una asistencia.

Con 33 puntos y 15 rebotes de un Antetokounmpo ya recuperado de sus problemas en la muñeca y la rodilla, los Bucks vencieron a unos Nets en retroceso y que llevan tres derrotas seguidas y cinco en sus últimos seis encuentros.

