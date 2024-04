Los Spurs dan un vuelco al Oeste con una sorprendente victoria sobre Denver

San Antonio Spurs, 121 - Denver Nuggets, 120

Los San Antonio Spurs sorprendieron este viernes a los Nuggets y provocaron una revolución en los equilibrios de un Oeste salvaje, liderado ahora por los Thunder por delante de Minnesota y el propio Denver, a falta de una jornada de temporada regular. Nikola Jokic y sus Nuggets acababan de tomar el liderato en solitario en el Oeste, pero desperdiciaron 23 puntos de ventaja y la derrota contra los Spurs los hizo bajar a la tercera posición.

Wembanyama regresó tras descansar en la derrota sufrida en Oklahoma City y estuvo dominante. Acabó su partido con 34 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones. El galo fue clave para los Spurs junto a Sandro Mamukelashvili (21 puntos y 12 rebotes). En los Nuggets brillaron como siempre Nikola Jokic (22 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias) y Jamal Murray (35 puntos).

Victor Wembanyama catches fire as the Spurs overcome a 17-point deficit to defeat the Nuggets!



34 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 BLK | 5 3PM pic.twitter.com/XmAYz32yK6 — NBA (@NBA) April 13, 2024

Oklahoma City Thunder, 125 - Milwaukee Bucks, 107

Los Thunder se aprovecharon de unos Bucks sin el griego Giannis Antetokounmpo ni Damian Lillard y les tumbaron con 23 puntos de Shai Gilgeous Alexander y 22 puntos y 9 rebotes de Chet Holmgren. Los Thunder, gran revelación de esta temporada, asaltaron el liderato en la tabla del Oeste, por delante de los Wolves, segundos. Khris Middleton y Brook Lopez fueron los mejores de los Bucks con 18 puntos por cabeza.

Minnesota Timberwolves, 109 - Atlanta Hawks, 106

Los Wolves sufrieron más de lo previsto en casa contra unos Hawks ya seguros en la décima plaza en el Este. En una noche en la que Anthony Edwards no pasó de los 14 puntos, el francés Rudy Gobert dominó con un doble doble de 24 puntos y 19 rebotes. Karl Anthony Towns regresó tras 18 partidos de baja por lesión y aportó 11 puntos y 8 asistencias. Trae Young fue el mejor de Atlanta con 19 puntos y 7 asistencias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Rudy Gobert DOMINATED in the crucial @Timberwolves win.



?? 25 PTS

?? 10-10 FGM

?? 19 REB

?? 5 BLK



Minnesota remains in 3-way tie record-wise atop West... with a chance to secure the #1 seed on Sunday! pic.twitter.com/uEFLqvbWUq — NBA (@NBA) April 13, 2024

Miami Heat, 125 - Toronto Raptors, 103

Los Heat, octavos en el Oeste, ganaron con autoridad en casa a los Raptors, ya fuera de la postemporada desde hace semanas, con 20 puntos y nueve asistencias del mexicano Jaime Jáquez y 22 puntos de Nikola Jovic. R.J. Barrett lideró a los Raptors con 35 puntos y 11 rebotes.

Portland Trail Blazers, 107 - Houston Rockets, 116

El Moda Center de Portland albergó un partido entre equipos ya eliminados de la postemporada y los Rockets triunfaron ante los Blazers impulsados por 26 puntos y 9 rebotes de Jalen Green. Scoot Henderson hizo 30 puntos y Dalano Banton firmó 28 puntos y 10 rebotes para Portland.

Memphis Grizzlies, 120 - Los Ángeles Lakers, 123

LeBron James fue protagonista de una asombrosa actuación en el campo de los Grizzlies y lideró la victoria de los Lakers con 37 puntos y 9 rebotes. Le apoyó un Anthony Davis que firmó 36 puntos y 14 rebotes tras perderse el partido contra los Golden State Warriors. Los Lakers presionan a los Phoenix Suns por la séptima plaza en el Oeste. En unos Grizzlies sin Aldama lucieron GG Jackson (31 puntos), Jake LaRavia (28 puntos), Scottie Pippen Jr. (28 puntos) y Jordan Goodwin (23 puntos y 17 rebotes).

LeBron James and Anthony Davis come up HUGE for the Lakers in the win vs. Memphis!



LBJ: 37 PTS, 9 REB, 5 AST

AD: 36 PTS, 14 REB, 5 AST



LAL currently sits at #8 in West for the time being... pending results from SAC & GSW ???? pic.twitter.com/zVM68rtLzw — NBA (@NBA) April 13, 2024

Dallas Mavericks, 89 - Detroit Pistons, 107

Los Dallas Mavericks, sin Luka Doncic ni Kyrie Irving, perdieron en casa contra los Detroit Pistons. Con este revés, los texanos perdieron la oportunidad de superar a Los Ángeles Clippers en la tabla, por lo que se enfrentarán a los angelinos en la primera ronda de los 'playoffs' sin tener ventaja de campo. Jaden Hardy hizo 25 puntos desde el banquillo para los tejanos. Marcus Sasser lideró a los Pistons con 24 tantos.

Philadelphia 76'ers, 125 - Orlando Magic, 113

Los 76ers solo saben ganar desde el regreso de su líder Joel Embiid y sumaron ante los Magic su séptima victoria consecutiva para alcanzar a los de Florida en la pelea por la sexta plaza, impulsados por un doble doble de 32 puntos y 13 rebotes de su estelar pívot. Tyrese Maxey contribuyó con 28 puntos y Kelly Oubre con 21 tantos y 9 rebotes. En los Magic brillaron Franz Wagner (24 puntos), Paolo Banchero (22 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias) y Jalen Suggs (20 puntos).

Joel Embiid gets BUSY as the Sixers win their 7th straight!



?? 32 PTS

?? 13 REB

?? 7 AST

?? 4 3PM



Philly sits at #7 in East and moves into 3-way tie record-wise with ORL and IND! pic.twitter.com/9jfthy20Kl — NBA (@NBA) April 13, 2024

New York Knicks, 111 - Brooklyn Nets, 107

Los Knicks se repusieron tras un primer cuarto de 13-30 y ganaron el derbi neoyorquino por cuarta vez de cuatro este año, lo que les permitió alcanzar a los Bucks, segundos del Este. Jalen Brunson superó los treinta puntos por sexto partido consecutivo y dirigió la victoria con 30 puntos y 11 asistencias. Cam Thomas fue el mejor de los Nets con 41 tantos.

Sacramento Kings, 107 - Phoenix Suns, 108

Los Suns lograron una trascendental victoria en el campo de los Kings, con 28 puntos de Kevin Durant, 21 de Devin Booker y 20 de Bradley Beal y llegan a la última jornada a un partido de los Pelicans, con los que tienen mejores resultados en los choques directos. Los Kings sucumbieron pese a los 25 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias de Domantas Sabonis y 23 por cabeza de Keegan Murray y D'Aaron Fox.

Bradley Beal pokes it away to secure the MASSIVE @Suns W!



They hold onto #7 out West and maintain a chance at #6 with 1 game remaining ?? pic.twitter.com/nl9rl1YXMs — NBA (@NBA) April 13, 2024

Golden State Warriors, 109 - New Orleans Pelicans, 114

Tras ganar en el campo de los Kings, los Pelicans sellaron otro gran triunfo, esta vez en San Francisco, y mantuviero, de momento, su sexta plaza, que da acceso directamente a los 'playoffs'. CJ McCollum brilló con 28 puntos, Zion Williamson metió 26 y Trey Murphy contribuyó con 24 para los Pelicans. Los Warriors, en los que Steph Curry metió 33 puntos, son décimos.

Boston Celtics, 131 - Charlotte Hornets, 98

Los Celtics se hicieron perdonar la derrota de 24 horas antes contra los Knicks y aplastaron a los Hornets y sumaron su victoria número 40 de 44 partidos jugados en casa pese a competir sin Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, el letón Kristaps Porzingis ni el dominicano Al Horford. Payton Prichard fue el líder de la victoria con un doble doble de 31 puntos y 11 asistencias. Tre Mann fue el mejor de los Hornets con 19 puntos y 8 asistencias.

Cleveland Cavaliers, 129 - Indiana Pacers, 120

En un duelo entre franquicias del Mid-West, los Cavs dieron un golpe en la mesa al doblegar a los Pacers con 33 puntos de Donovan Mitchell y un doble doble de 29 puntos y 13 rebotes de Jarrett Allen. Pacers, Magic y 76ers están actualmente empatados en la tabla, con un solo partido todavía por disputarse que decidirá su posición en la postemporada. Uno de los tres tendrá que pasar por el 'play-in'. Tyrese Haliburton fue el mejor en Indiana con 19 puntos y 12 asistencias.

Donovan Mitchell came up big vs. the Pacers as the Cavs maintain #4 seed in East!



33 PTS | 5 AST | 4 STL | 4 3PM pic.twitter.com/KLVCQcrJsL — NBA (@NBA) April 13, 2024

Los Ángeles Clippers, 109 - Utah Jazz, 110

Los Clippers, que son ya matemáticamente cuartos, perdieron en casa contra los Jazz en una noche en la que Kawhi Leonard estuvo de baja. Kenneth Lofton fue el líderr anotador de los Jazz y rozó el triple doble con 27 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Bones Hyland fue el mejor de los angelinos con 20 tantos.

Washington Wizards, 127 - Chicago Bulls, 129

Los Bulls, ya seguros de la novena plaza y de jugar el 'play-in' en casa contra los Atlanta Hawks, ganaron en Washington dando descanso a sus titularres DeMar DeRozan y Nikola Vucevic. Javonte Green fue el máximo anotador de los Bulls con 24 puntos. Deni Avdija fue el líder de los Wizards con 24 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.