Los Knicks se hacen con los derechos de Ante Tomic

Este miércoles se celebra el Draft 2020 de la NBA. En las horas previas a la ceremonia los equipos suelen moverse en forma de traspasos con el objetivo de avanzar posiciones y hacerse con los mejores prospectos. El primero en hacerlo han sido los New York Knicks que han intercambiado con los Utah Jazz sus picks 27 y 38 para conseguir el número 23. En ese movimiento también se han llevado los derechos del pívot croata del Joventut de Badalona Ante Tomic.

ESPN Sources: The New York Knicks are moving up in Wednesday’s NBA Draft, acquiring the Utah Jazz’s pick at No. 23 for the 27th and 38th picks tonight. Knicks are now picking at Nos. 8 and No. 23. https://t.co/fjVHs85nY5