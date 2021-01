Lakers, Clippers, Warriors, Jazz y Nuggets muestran la superioridad del Oeste

El triunfo de los equipos de la Conferencia Oeste, encabezados por Los Angeles Lakers, líderes en la División Pacífico, y sus vecinos los Clippers, se convirtió en la nota dominante en la jornada dominical de la NBA.

Golden State, Utah Jazz y Denver Nuggets también se les unieron ganadores como muestra del poder de lo equipos del Oeste, mientras los Minnesota Timberwolves acapararon la atención al dejar atrás una racha de siete derrotas consecutivas, la peor que había en la liga.

Los contagios de covid-19 también siguieron siendo protagonistas al forzar que la NBA aplazase el partido que tenían que haber disputado los Bostons Celtics y Miami Heat.

Anthony Davis (27 PTS, 3 BLK) goes 9-12 from the field to power the @Lakers to 8-3.



LeBron: 18 PTS, 7 REB, 7 AST

Talen Horton-Tucker: 17 PTS (7-8 FGM), 4 STL

Christian Wood: 23 PTS pic.twitter.com/zmnXF3V1IG