Clippers neutralizan a Doncic y se hacen con la victoria; Nuggets prolongan su racha de triunfos

Leonard y los Clippers detienen a Doncic y a los Mavericks

Kawhi Leonard tuvo 28 puntos y ocho rebotes como líder encestador de los Clippers de Los Ángeles, que vencieron 99-114 a los Mavericks de Dallas.

En duelo de equipos con rachas ganadoras de cinco victorias consecutivas, los Clippers se acreditaron la sexta seguida.

Los Clippers utilizaron a varios defensores para poner fin a la racha de franquicia de cuatro partidos consecutivos de Luka Doncic con al menos 30 puntos y 10 asistencias.

El equipo de Los Ángeles limitó el jugador estelar de 20 años de edad a sólo 4 de 14 tiros de campo, incluyendo 0 de 8 triples.

Los Mavericks habían tomado la delantera de la División Suroeste con una victoria en Houston para su quinta victoria consecutiva, pero los Clippers regresaron a la realidad a un equipo que busca terminar una carrera de tres temporadas sin llegar a los playoffs.

