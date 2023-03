Isabel, a punto de cumplir 101 años, a Pilar García Muñiz: "Les deseo que Dios les dé la misma salud que a mí"

Estamos en Ojós, en Murcia, para abordar qué ocurre en esta región dentro de la programación especial que COPE dedica este martes al envejecimiento de España.

Lo primero que ha hecho Pilar García Muñiz al llegar a este pequeño pueblo murciano de la histórica comarca del Valle de Ricote y perteneciente al partido judicial de Cieza y, que solo cuenta con 500 habitantes, ha sido ir a conocer a una de sus vecinas más ilustres: Isabel Ruiz.

Isabel tiene 100 años, pero ya por poco tiempo, porque el domingo soplará 101 velas. ¡Lo que ha vivido esta mujer en su siglo de vida, pues imaginate!

Isabel fue costurera durante muchos años. Le gustaba coser. Aguja y dedal en mano hizo algún que otro traje a sus vecinos, a su familia.Con los años fue enhebrando un trabajo con otro para sacar a sus cinco hijos adelante.

De hecho trabajó también en el esparto, que era de lo que se vivía, especialmente en esta zona, en los años 50 y 60 del siglo pasado.

Isabel pertenece a esa generación de mujeres sacrificadas, entregadas, abnegadas, que no sabían lo que era descansar ni un minuto, porque no paraban de trabajar tanto dentro como fuera de casa.

Nos recibe en su casa con bata azul que le da luz a su rostro, un rostro que nadie diría que tiene 100 años, sus gafas puestas, porque sigue haciendo ganchillo, y donde la suelen acompañar algunos familiares que se van turnando para poder ayudarla en sus cosas.





"Me encuentro muy bien", dice Isabel a Pilar. Son sus primeras palabras y asegura que se siente muy querida, "tengo vecinos muy buenos, es un pueblo muy bueno y todo el mundo me ha querido, todo el mundo me ha obsequiado".

Ahora es la vecina más mayor, más vieja de Ojós, "los vecinos viejos son buenísimos como mi padre para mí". Isabel, al manejar muy bien las agujas al haber sido costurera toda la vida, se encargaba de poner las inyecciones a sus vecinos, "las sacaba con los dedos. Las metía en la lumbre y nunca a nadie se le infectó ninguna", dice riendose recordando a quien le regalo la jeringuilla y la caja y el alcohol para curar a los vecinos, "estábamos en guerra".

Al lado de Isabel está su bisnieta, de 27 años, que se llama también Isabel, "no somos conscientes de la suerte que tenemos de tenerla. La verdad es que mi abuela es una referente para toda la familia, las vivencias que ha tenido y cómo nos las ha transmitido a todos. Algo que nos hace seguir con su forma de vida es que a pesar de haber perdido a tres hijos y todo lo que ha vivido, tiene mucho que agradecer a la vida".

Una prima de Isabel cuida a su bisabuela e Isabel a sus abuelos, "cada vez que tenemos un ratico venimos a disfrutar de ella porque hay que disfrutar de los abuelos", dice Isabel que cuenta que siempre ha vivido entre Ojós y Archena, "es una pena que esté tan envejecida la población aunque en los últimos años con el coronavirus estamos viendo que mucha gente está volviendo a casa de sus abuelos, se está replanteando la vida".





El domingo va a celebrar sus 101 años fuera, porque en casa "lo vamos a celebrar en restaurante porque quién pone la mesa, quién friega los platos, yo ya no puedo", dice sin pensarlo dos veces y se despide de Pilar con la misma energía con la que la recibía, "les deseo que Dios les dé la misma salud que a mí".

Isabel es un ejemplo de que cada vez la esperanza de vida es mayor, aunque no todo el mundo llega a ser centenario. En el lado opuesto está la baja natalidad. España se enfrenta por tanto al invierno demográfico, por ello, los comunicadores de COPE y a lo largo de la programación de todo este martes la Cadena COPE está abordando el problema con el especial: La España Envejecida