¿Magdalenas para desayunar? Hazlas en casa con los yogures a punto de caducar - Yo desayuno A Cuerpo de Rey

¿A quién no se le han quedado unos yogures a punto de caducar en la nevera? Muchas veces la gente no sabe qué hacer con ellos y no les da salida. La conclusión es bien sencilla, se acaban tirando y produciendo un desaprovechamiento de comida y de dinero.

En la receta de esta semana vamos a enseñar cómo se puede aprovechar esos mismos yougrs para hacer unas magdalenas ideales para los desayunos de toda la familia. Para ello los ingredientes son bien sencillos. No puede falta el ingrediente clave de la receta, el yogur, pero también la harina, la leche, el huevo o el azúcar. Los detallamos a continuación:

Ingredientes:

Yogur

Harina

4 Huevos

Azúcar

Mantequilla

Levadura en sobre

Para emplatar:

Frutos rojos

Menta

En primer lugar se baten los huevos al baño maría para mezclarlos con el azúcar y que quede todo más esponjoso, hay que esperar a que monte un poco. Incorporamos un poco de aceite de oliva, el yogur y poco a poco introducimos la harina en el bol. Se hace poco a poco para que no haga grumos que después toque minimizar con más batido. A todo ello se incorpora un sobre de levadura.

Una vez reposada la mezcla deberá dividirse en unos moldes específicos para este tipo de postre. Para evitar que se pegue se extiende un poco de mantequilla. A la receta se le puede añadir un poco de naranja, o de cítricos que pueden estar por casa, la imaginación para concluir la receta es amplia.

Es momento de introducirlas en el horno durante 15 o 20 minutos a 170 grados. Una vez que se han sacado del horno una manera muy elegante de emplatarlas es en un plato con una fina base de yogur, la magdalena por encima, unos frutos rojos por los lados y una hoja de menta para terminar la decoración.

Jorge Miralles