Plaza de As Conchiñas: la sala de estar del Agra - Pateando A Coruña

Plaza de As Conchiñas. Entre la Calle Barcelona, la avenida de As Conchiñas, Fuente Álamo y la calle Corcubión. 7000 metros cuadrados. 15010.

La metamorfosis de As Conchiñas

La plaza de As Conchiñas es uno de los pocos espacios públicos que hay en la densísima Agra do Orzán. Espacio de ocio y de comercio, la plaza no es la que era. Y es que As Conchiñas se sometió a una drástica operación de cirugía estética en 2013, para quedar a la moda. La reforma, completada dos años después, le permitió ganar más espacio, pero también terminó con los enormes árboles que la hacían ser una de las pocas zonas verdes del barrio. Cierto es que el ambiente debajo de ellos no siempre era el que más invitaba a pasear.

Las obras terminaron totalmente con la antigua plaza, que se cambió por una gran área de explanada hueca. Porque debajo hay ahora un parking subterráneo. Suma 230 plazas, parte de ellas para los vecinos de un barrio en el que no caben ni los coches ni las personas.

Sobre el aparcamiento, un espacio diáfano y con mobiliario moderno. El cemento se adorna con farolas de líneas rectas y bancos cuadriculados en los que también se ha sentado la polémica, cuando los vecinos echaban de menos el verde.

Ahora, más allá del césped decorativo y los árboles delgados, destaca el amplio y colorido parque infantil rodeado de gradas para poder vigilar a los niños.

Ahora, los vecinos esperan una nueva reforma, prometida en la legislatura de la Marea Atlántica. El gobierno de Inés Rey la plantea para 2020. De esta cuestión hablaba la presidenta de la asociación vecinal Entre Rondas, Isabel Fouz:

¿Aparcar? Difícil

Pensar en ir a la plaza de As Conchiñas en coche y conseguir aparcar es una auténtica quimera. Es más fácil encontrar sitio en alguno de los puestos de bici de alquiler que en todas las calles que rodean a este espacio público. Hay que pensar también muy bien cómo acceder aquí hasta para atinar con la entrada del parking.

Si no, corremos el riesgo de dar media vuelta debido a las direcciones prohibidas y las calzadas confusas, algunas en plataforma única. Con este poco espacio, lo más común es encontrar coches encima de cada paso de cebra del entorno, una de las señas de identidad del Agra.

Tiendas de barrio y mercado

La plaza de As Conchiñas es también área comercial. Venida a menos, si miramos el número de locales de los que cuelga o ha colgado el cartel de “liquidación por cierre”.

De todas formas, esta sigue siendo, junto a la calle Barcelona, una de las zonas de referencia donde tomar un café o comprar. En la bolsa, dejamos un espacio para los recados del mercado municipal de As Conchiñas, en pie desde los años 70.

Tres plantas y 5000 metros cuadrados que también tuvieron su reforma en 2009. Tras la fachada de pizarra y zinc, sobrevive una pequeña plaza de abastos que ofrece desde rape y pollo fresco a plátanos rojos y tomates azules.

En campaña electoral, el mercado y la plaza de As Conchiñas se llena de políticos que preguntan por los pescados, como hizo en su momento Pedro Sánchez, o de otros que, megáfono en mano, montan asambleas de barrio. Aunque aquí también se pueden ver conciertos, asistir a fiestas africanas o donar sangre. Espacio amplio y polivalente, la plaza de As Conchiñas es el respiro necesario del barrio.