Tiempo de Editores , un valiente ejemplo de amor por la literatura - Libros a pie de calle

Quien diga que en el panorama editorial español los nuevos proyectos tienen los días contados puede que todavía no haya descubierto el fruto de lo que es un trabajo hecho con mucho cariño. Es cierto que el sector no pasa por su mejor momento, sobre todo para las librerías, pero las pequeñas editoriales lo siguen intentando a pesar de las dificultades. Y lo de navegar a contracorriente no lo hacen tan mal.

Si dedicamos unos pocos minutos a observar sus catálogos, uno se da cuenta de la delicadeza con la eligen títulos y autores o piensan los diseños. Sin obviar que, muchas veces, son los pequeños editores los que experimentan el ensayo y error que, cuando sale bien, aprovechan los grandes grupos.

Pero estos modestos amigos de la literatura siempre buscan el modo de hacerse ver entre la abrumadora oferta lectora que hay en nuestro país. Tiempo de Editores es el tridente que forman tres pequeños sellos, La Navaja Suiza, Dos Bigotes y Mármara Ediciones. Un proyecto común con el que intentan que su voz, y sus libros, resuene entre el griterío de los grandes grupos. Entre sus objetivos, que suelen ser compartidos por el amor a la lectura, está la intención de mantener un punto de vista divulgativo de la cultura y, también, renovar la figura del editor tradicional que acompañaba al escritor durante el proceso y que se ha ido perdiendo por el afán de aumentar el volumen de ventas.

Cuando se cumple un año del nacimiento de este proyecto común, editores de estas tres pequeñas casas han presentado en Madrid las novedades que irán publicando a lo largo de este primer semestre de 2019. Una amplia oferta para lectores ambiciosos que no se conforman con los ejemplares perfectamente colocados en los escaparates de las librerías; aunque los títulos que ellos editan son cada vez más visibles en las estanterías.

Nuevos lanzamientos que van desde el primer número (‘Fisiognómica’) de la colección ‘El hilo de lana’, de Mármara, que rescata clásicos latinos y griegos escogidos por Óscar Martínez García, hasta lecturas que recogen tesis de grandes mujeres de la historia del pensamiento feminista como son Judith Butler o Angela Davis y que la investigadora Silvia López, especializada en políticas de igualdad de género, se encarga de adaptar para todos los públicos bajo el sello de Dos Bigotes. Sin dejar de mencionar la apuesta que hace La Navaja Suiza con la colección ‘Mininavajas’ en la que revitaliza obras y autores que se han ido olvidando con el paso del tiempo como ‘Paprika Johnson y otros relatos’ de Djuna Barnes.

No parecen proyectos destinados a alcanzar unas cifras estratosféricas de ventas aunque sí, desde luego, a mantener en paralelo literatura y cultura. Desde La Navaja Suiza, Agustín Márquez, cree que con la literatura “hay que dar un paso más allá”. “No deja de ser una forma de ocio, pero hoy sobra ocio y hacen falta conceptos e ideas”. También Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez, que forman el equipo de editores de Dos Bigotes, encontraron en los libros una forma de “ayudar a cambiar los prejuicios” de la sociedad y por eso se especializaron en temática LGTBi y feminismo. “La literatura es una forma de activismo y puede modificar la realidad y el contexto”, cuentan.

Con gran ilusión presentan estas novedades esperando que triunfen entre los lectores, aunque son conscientes de que algunas apuestas son arriesgadas, casi un suicidio si tenemos en cuenta los hábitos de lectura en España. Por eso, tal y como explica Luis de Dios Cárdaba, editor de Mármara Ediciones, hay que buscar la forma de compensar gastos. “Para escoger títulos buscamos lo interesante y, después, compensamos los libros que se han vendido bien con los que no se van a vender tan bien”, relata.

Clásicos griegos, relatos, ensayos feministas, novelas autobiográficas y textos inéditos en nuestra lengua es la apuesta de este tridente para el primer semestre del año. Algunos conocidos, y otros, muchos, no, pero la gracia está en descubrir por nosotros mismos qué es lo que queremos leer y qué mejor forma de hacerlo que sumergiéndonos en lo desconocido.



