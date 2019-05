Ribadesella - La Postal

‘Siempre me ha encantado viajar. Incluso antes de poner un pie en el destino soñado planificar ese viaje. Somos muchos los que pensamos que ante la perspectiva de unos días de vacaciones nada mejor que llenarlos conociendo nuevos sitios, nuevos lugares. La vida es un cúmulo de experiencias y viajar es una de ellas.

Tras 14 años en COPE donde he hecho casi de todo hoy me subo a la oportunidad que me brinda COPE.ES y sumo un click más en ese ‘casi’ en una faceta que a muchos sorprenderá. Se aceptan críticas, sugerencias, aportaciones… porque ‘La Postal’ la escribimos y la enviamos entre todos.

¿De por qué este nombre para el blog? Por ese recuerdo que muchos tenemos de nuestra infancia y adolescencia de abrir el buzón y encontrarnos con la postal de un amigo o de un familiar desde su lugar de veraneo. Estaba de vacaciones y se había acordado de nosotros. Ya formábamos parte también de su viaje’.