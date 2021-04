El E3 2021 será digital y gratuito para todos los asistentes

La Entertainment Software Association (ESA) confirmó en febrero la celebración del E3, y antes los rumores de un muro de pago, ha afirmado que adoptará un formato digital y que será gratuito para todos los asistentes.

La organización de la principal convención anual de la industria del videojuego ha confirmado que no habrá elementos de pago en la celebración digital del E3 de 2021, en respuesta a la información compartida por VideogamesChronicle.

E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx

— E3 (@E3) April 1, 2021