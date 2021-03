LANZAMIENTOS DESTACADOS - MARZO 2021 en Gamer COPE

Estos son algunos de los lanzamientos más importantes de marzo de 2021. Un nuevo Crash, Tony Hawk para nuevas plataformas y mucho más.

1. Maquette – 2 de marzo

Maquette es una aventura de acertijos recursiva en primera persona a cargo de Graceful Decay y Annapurna Interactive para PC que te llevará a un mundo donde cada edificio, planta y objeto son diminutos y asombrosamente enormes al mismo tiempo.

2. Mortal Shell: Enhanced Edition – 4 de marzo

Mortal Shell: Enhanced Edition es un juego de rol y acción despiadado a cargo de Cold Symmetry y Playstack para PlayStation 5 y Xbox Series que pondrá a prueba tu cordura y resistencia en un mundo asolado. Versión mejorada del título de la pasada generación.

3. POSTAL Redux – 5 de marzo

POSTAL Redux es un videojuegos de acción y disparos a cargo de Running with Scissors para PC, Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5 en forma de remasterización del POSTAL original.

4. Mundaun – 16 de marzo

Mundaun es una aventura de terror a cargo de Hidden Fields y MWM Interactive para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series en la que un joven regresa al hogar de sus difuntos abuelos en los Alpes para investigar un mal diabólico que acecha a los habitantes de la zona.

5. Root Film – 19 de marzo

Root Film es un emocionante juego de aventura con elementos de novela visual a cargo de Kadokawa Games y PQube para PlayStation 4 y Switch. Sigue a Rintaro Yagumo tras haber sido seleccionado como director para la nueva versión del «Proyecto dramático del Misterio de Shimane», una serie de televisión que se canceló por motivos desconocidos hace 10 años. Su emoción por esta increíble oportunidad pronto se acaba, cuando un horrible asesinato les interrumpe mientras buscaban el lugar de rodaje.

6. Arkham Horror: Mother’s Embrace – 23 de marzo

Arkham Horror: Mother’s Embrace es una aventura de misterio e investigación con combates por turnos a cargo de Asmodee Digital para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch, que adapta el popular juego de mesa basado en la mitología de H.P. Lovecraft.

7. Crash Bandicoot: On the Run! – 25 de marzo

Crash Bandicoot: On the Run! es un plataformas tipo endless runner a cargo de King para dispositivos iOS y Android en el que debemos acompañar a Crash y Coco para detener los planes del malvado Dr. Neo Cortex. Crash Bandicoot ya está aquí, ¡esta vez en versión móvil y a toda velocidad! Eso significa: peleas mientras corres por la isla Wumpa, salvar al multiverso del malvado Dr. Neo Cortex, destruir cajas, esquivar obstáculos, encontrarte con tus personajes favoritos… y por supuesto, ¡luchar contra tus jefes preferidos! Además, ganarás recompensas, podrás construir tu propia base y fabricar armas; y lo mejor de todo, ¡podrás personalizar a Crash!

8. It Takes Two – 25 de marzo

It Takes Two es una innovadora aventura de acción cooperativa a cargo de Hazelight Studios y Electronic Arts para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series en la que una mecánica muy diversa y una narrativa emotiva se entrelazan en un fantástico viaje. Embárcate en la aventura más loca de tu vida con It Takes Two, un juego cooperativo multigénero. Invita a un amigo a acompañarte gratis con el Pase de amigo en una emotiva historia repleta de desafíos deliciosamente rompedores.

9. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – 26 de marzo

Regresa a los juegos de patinaje más icónicos que jamás se han hecho. Juega a Tony Hawk’s Pro Skater y Tony Hawk’s Pro Skater 2 en una colección épica, remodelada desde cero en increíble HD. Todos los skaters profesionales, los niveles y los trucos vuelven completamente remasterizados, y mucho más. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 es un título de deportes y skate a cargo de Vicarious Visions y Activision para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series y Switch.

10. Neptunia Virtual Stars – 29 de marzo

Neptunia Virtual Stars es un videojuego de acción tipo beat’em up y estilo musical a cargo de Idea Factory para PC y PlayStation 4 en el que las diosas deben acabar con la amenaza de Anti.

